Al Real Collegio “Erano tre sorelle”: sul palco un pezzo di storia della famiglia di Napoleone

Dopo il successo delle serate napoleoniche in edizione straordinaria per il bicentenario napoleonico 1821-2021, il calendario dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana prosegue martedì (31 agosto) alle 21,30 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio (ingresso da via della Cavallerizza) con un altro spettacolo teatrale all’interno del calendario Vivi Lucca del Comune di Lucca: Erano tre sorelle, per la regia di Orlando Forioso.

Anche questo evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con Le Souvenir Napoléonien, associazione internazionale di cui Roberta Martinelli, presidente dell’associazione Napoleone ed Elisa, è corrispondente per la Toscana occidentale.

Come per La casa di Letizia, andata in scena lunedì scorso, questa pièce fa parte della saga teatrale a episodi scritta dal regista Orlando Forioso dal titolo Les Bonapartes. Una famille corse, ideata e realizzata “per far conoscere le dinamiche e i meccanismi di una famiglia corsa, di una famiglia mediterranea, della famiglia di Napoleone”, sottolinea il regista. Lo spettacolo è una produzione TeatrEuropa di Corsica con il sostegno della Collectivité de Corse, in co-produzione con il Comune di Ajaccio, con il Museo nazionale Maison Bonaparte – Ajaccio e con le Scn Musée Malmaison – Paris.

Eccolo in scena il poker di donne della famiglia Bonaparte: le tre sorelle e la madre. Madame Mère e Paolina stanno tornando da Parigi, dove il primogenito di Napoleone e di Maria Luisa d’Austria è stato battezzato. A Firenze le attende Elisa, la Granduchessa di Toscana, l’unica delle sorelle che ha la fiducia dell’imperatore, tanto da avere a lei sola la gestione di uno Stato. Ma Elisa ha perso da qualche mese il figlio e Napoleone, molto superstizioso, non l’ha invitata al battesimo. Paolina, la sorella amata dall’Imperatore, se ne ride di tutto e di tutti. La sorpresa è l’arrivo di Carolina, l’ultima sorella, ora Regina di Napoli. Nemmeno lei è andata a Parigi, ma per altri motivi. Le tre sorelle giocano di fioretto, piccole stoccate, ma Carolina è stanca di questa calma di facciata e scatena le altre, l’una contro l’altra. Finalmente si possono parlare come quando erano ragazze, ad Ajaccio. Attraverso i loro litigi la Storia entra in scena. Quella di Francia, e quella della famiglia corsa.

Sul palco ci sono Laetitia Damiani nei panni di Carolina Bonaparte Murat, Marie-Paule Franceschetti in quelli di Letizia Ramolino Bonaparte, Maryline Leonetti di Elisa Bonaparte Baciocchi e Francine Massiani in quelli di Paolina Bonaparte Borghese.

Ingresso libero soggetto alle normative anticontagio in vigore e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Accesso da via della Cavallerizza.

Info su http://napoleoneeilsuotempo.wordpress.com e su www.facebook.com/napoleonidi