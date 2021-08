La storia dal punto di vista delle donne all’Agorà con ‘Four Women’

Inaugurata oggi (28 agosto) all’Agorà l’esposizione personale di Chiara Cinelli Four women una serie di dipinti a tecnica mista su tela: sono iritratti di Nina Simone, Alice Walker, Toni Morrison, Maya Angelou: quattro donne che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura afroamericana e mondiale.

L’obiettivo è raccontare la storia dal punto di vista delle donne per raccontare la storia dell’umanità intera: “Troppo spesso – dicono le promotrici della Città delle Donne – il contributo delle donne alla storia è minimizzato, “neutralizzato”, come se fosse una versione minore di quello degli uomini. Invece, in ogni campo del sapere, della cultura, dell’arte e della scienza le donne hanno saputo innovare, creare, lasciare un segno indelebile che ormai fa parte delle nostre vite”.

“Nel nostro percorso associativo – precisa Daniela Grossi. presidente de La Città delle donne odv – negli anni abbiamo cercato di valorizzare il contributo delle donne al progresso delle società e, con questo progetto, che fa parte di uno più ampio dal nome Fatti & Parole, abbiamo voluto utilizzare linguaggi diversi, coinvolgenti ed aperti verso le nuove generazioni e verso nuovo pubblico, per superare e reinterpretare il classico modello delle conferenze e convegni frontali.”

Musica, letteratura, pittura: sono questi gli ambiti di questo percorso Four Women Conversazione su Maya Angelou, Toni Morrison, Alice Walker e Nina Simone, quattro donne che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura afro-americana e mondiale: Maya Angelou, Toni Morrison, Alice Walker e Nina Simone.

Quattro “ritratti” di artiste, donne ispirate che partecipano alla produzione dell’arte e della coscienza di genere, realizzati con l’intento di creare una “Conversazione” tra differenti forme d’arte: letteratura attraverso i testi e le vite delle tre scrittrici Maya Angelou, Toni Morrison ed Alice Walker, musica attraverso le canzoni di Nina Simone, pittura con i ritratti delle quattro artiste, in un’interazione multidisciplinare tra letteratura, musica e pittura analizzando quattro figure di donna, accomunate da una condizione di doppia discriminazione, razziale e sessista, partendo dalla canzone Four Women di Nina Simone canzone che ancora oggi è da considerare come un inno del movimento femminista afro americano.

Questa contaminazione si realizza attraverso la collaborazione di varie associazioni ed enti, Centro Donna Lucca e il Coordinamento donne Spi Cgil che hanno condiviso la proposta della Città delle Donne, il Comune di Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che hanno contribuito alla concreta realizzazione di questa iniziativa.

“Vogliamo ringraziare – ha concluso Daniela Grossi – per la loro collaborazione la galleria d’arte Bessarte partner del progetto e in particolare Stefano Squaglia che ha curato la mostra. La casa editrice Maria Pacini Fazzi ha inoltre accolto la nostra proposta di realizzare il catalogo in formato ebook (presto on line) e la Veryprint snc che ha gentilmente offerto la stampa del materiale promozionale dell’evento, a tutti loro e alle persone che fattivamente hanno lavorato per la realizzazione di questo progetto va il nostro grazie”

All’inaugurazione sono intervenuti anche molti rappresentanti istituzionali: Francesco Battistini, presidente del consiglio comunale di Lucca, Stefano Baccelli, assessore regionale, Valentina Mercanti, consigliera regionale e Maria Teresa Leone in rappresentanza della Provincia di Lucca.

L’artista Chiara Cinelli ha concluso l’inaugurazione illustrando le opere esposte che potranno essere visitate all’Agorà fino al 5 settembre