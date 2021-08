Gastro tour, al Granaio di San Pietro a vico nove serate tra musica e menù regionali

Gastro tour. È questo il nome dell’iniziativa articolata in nove serate tra musica e cibo in programma a Il Granaio di San Pietro a Vico. Ogni appuntamento avrà come protagonista menù tipici regionali e tanti artisti, cantanti, gruppi musicali e cabarettisti.

Si parte venerdì (3 settembre) con Team master, i giovani solisti della Lym Academy ovvero Dylan Pedonesi, Monica Tedesco e Irene Lazzareschi con la direzione di Vijay Pierallini. Sabato (4 settembre) sarà la volta di Homeless Blues Band con un repertorio blues. Il programma prosegue venerdì 10 settembre con il recital di Rebecca Toschi, giovane cantante la quale ha al suo attivo partecipazioni Rai ed è vincitrice di innumerevoli concorsi nazionali per andare avanti sabato 11 settembre con The Rat band, e i brani di musica italiana e tributi a Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Venerdì 17 settembre sarà la volta di Simo e Samy, duo composto dai maestri Simone Rossi e Samanta Giorgetti e i giovani cantanti della Vocalab mentre sabato 18 settembre l’appuntamento è con Mondovisione, tribute band a Luciano Ligabue. Venerdì 24 settembre ci sarà la serata di beneficienza a favore della ‘piccola Jo’ con la partecipazione di Graziano Salvadori, i cantanti Elisabetta della Santa, Fabio Ciardella, Eva Spadoni, Cecilia Rabuschja e Riccardo Gerardi. Sabato 25 settembre ospiti saranno Daniele Barsotti e la sua Band con il concerto spettacolo Oltre quel muro. A chiudere il programma sabato 2 ottobre saranno i Peggy Su, rockabilly band.

Le serate avranno inizio alle 20,30. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0583997131.