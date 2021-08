Nella chiesa di Santa Caterina inaugura la mostra “Nuovo Eden”

Sabato prossimo (4 settembre) alle 17,30 si apre alla chiesa di Santa Caterina, in centro storico in via del Crocifisso, la mostra Nuovo Eden con gli artisti Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Giuditta Pieroni, Enzo Gravante, Alessandro Sorbera, Elisabetta Tuccimei pittura, fotografia e illustrazione.

Alle 18 il critico d’arte Lorenzo Pacini presenterà gli artisti da vedere fino al 12 ottobre con orario 16 alle 20 (chiuso il lunedì). Si ringrazia anticipatamente il Comune di Lucca inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca con Arci Lucca e Versilia.