“Un vino, un libro”: terzo incontro alla Tenuta Mariani

Si svolgerà nelle cantine della Tenuta Mariani, recentemente premiato con la corona della Guida Vini Buoni d’Italia, il terzo incontro di Un vino Un libro anno 2021.

Ospite e relatore sarà il professor Vincenzo Zappalà, astrofisico ideatore e curatore del sito http://www.infinitoteatrodelcosmo.it/, sito di divulgazione e approfondimento scientifico sull’astrofisica e la matematica, e autore di diversi testi divulgativi e scientifici nonché ex professore ordinario di Astrofisica all’università di Torino.

Sarà presente per parlare della Luna e delle sue influenze vere o presunte sulla vita del nostro pianeta.

La parte enologica sarà giocata in casa con i vini e gli spumanti della Tenuta Mariani in particolare con sgli spumanti metodo Charmat Stile Segreto e il Metodo Classico Segreto nelle versioni Rosato Fut de Chene e classico. L’azienda in agricoltura biologica produce anche vini Bio sia fermi che spumanti e si estende su oltre 8 acri su vari territori del comune di Massarosa e Lucca.

Alla presentazione che si terrà sabato (4 settembre) alle 18,30 ad ingresso gratuito, seguirà la cena con prenotazione a 25 euro sempre in compagnia dell’autore e del produttore.

Per informazioni e prenotazioni 334 624 0890, info@segretodelcastello.it