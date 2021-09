Biodiversità nell’orto e nel frutteto, al via la 20esima edizione di ‘Murabilia’

160 espositori, 10 dall’estero, 8 mostre e decine di incontri e presentazioni. Così Murabilia festeggia la ventesima edizione, primo grande evento nazionale a riaprire il ciclo delle mostre a tema verde.

La mostra mercato del giardinaggio, organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca, sulle Mura di Lucca inaugura domani (3 settembre) e prosegue fino a domenica (5 settembre), sotto il segno della Fao e supporta l’anno internazionale della frutta e della verdura con il tema Biodiversità nell’orto e nel frutteto, spaziando dall’orto, al giardino, al balcone, al frutteto, con particolare attenzione a tutte quelle piante proposte dal miglior vivaismo italiano, con valenza alimentare e medicamentosa.

La sfida di Murabilia è quella di presentare un giardino bello, ma anche commestibile, con varietà di pianti da giardino che si possono mangiare e orti belli da vedere. Le insalate, i pomodori, i cavoli, le melanzane possono abbellire un angolo di giardino o balcone ed essere un aiuto per un’alimentazione sana e genuina. Gli speciali tavoli tematici: piccole mostre gioiello che raccolgono in uno stesso spazio decine e decine di piante della stessa varietà presenza vere eccezionalità come la varietà di rosa alimentare, le più gustose, profumate e ricche di aromi speziati, non solo belle ma anche buone e i crisantemi, in una collezione multicolore che presenta diverse varietà di crisantemi conosciute per l’uso ornamentale che possono essere usate anche per uso alimentare.

Poi ancora le lenticchie d’acqua, piante minuscole, che potrebbero rappresentare il cibo del futuro: un inaspettato aiuto per risolvere problematiche ambientali e produrre materie prime alimentari pregiate, ricche di vitamine e oggetto di studio dal Cnr Ibba. Un colpo d’occhio che lascia senza fiato, il tavolo tematico l’oro del pomodoro, una raccolta di pomodori diversi per promuovere la conoscenza e la riscoperta di un prodotto non standardizzato per chi ama i sapori veri (sulla cortina fra i due baluardi). Un vero esempio di orto decorativo è allestito sul baluardo San Regolo, realizzato da Mario Mariani, vivaista e creatore di giardini, e Matteo Boccardo, che dimostrano come produrre con criteri estetici sia possibile, mentre con Idee innovative per l’orto di Paolo Gullino si dà concreto esempio di come le specie insolite, esotiche e della tradizione, per un orto capace di rispondere alle richieste di un’alimentazione che cambia e che si sviluppa in verticale.

Punti di forza di quest’anno, oltre ai molti espositori da tutta Italia, presenti con il meglio delle piante da giardino, casa e orto: gli incontri e gli appuntamenti con gli esperti di settore; compreso nel biglietto d’ingresso la possibilità di visitare l’orto botanico perla ottocentesca della città che ha superato i duecento anni di vita e che custodisce molte rarità, con la possibilità di visite guidate (venerdì alle 16, sabato alle 11, 15.30 e 17 e domenica alle 11 e 16). L’appuntamento per gli amanti delle orchidee, con mostra e concorso, e naturalmente Botalia: la mostra di illustrazione botanica, unica nel panorama nazionale.

Tanti i grandi nomi della botanica e per ripercorre i 20 anni della manifestazione un incontro inedito fra alcuni dei fondatori della manifestazione come Ursula Drioli Salghetti Piacenza e l’architetta Maria Adriana Giusti. Fra gli ospiti anche lo chef Claudio Menconi che insegnerà a trasformare frutta e verdura in spettacolari decorazioni per la tavola, Paolo Linetti per parlare del significato delle piante, in collegamento Roberto Arduini (giornalista e saggista). Presenti anche alcune importanti realtà e istituzioni del territorio come La Piana del Cibo che approfondirà il tema della frutta e della verdura nelle scuole con il presidente Giorgio Dalsasso e Laura Motta, Coldiretti che guiderà alla scelta dei cibi genuini con Elena Giannini e di Francesca Buonagurelli e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, da anni impegnata in progetti di partnership con Lucca Crea, per presentare in particolare lo storico Giardino Garzoni. È possibile acquistare il biglietto online (clicca qui). Come per tutti gli eventi per accedere sarà necessario esibire la certificazione verde e sarà richiesto di indossare la mascherina anche all’aperto.

Clicca qui per scaricare il programma completo