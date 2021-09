Risorgimento di Lucca: le donne sotto la lente

Nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca e intitolato Sorelle d’Italia: Anita e le altre.

Martedì (7 settembre) a partire dalle 17, è in programma l’incontro che si terrà in modalità online e avrà come tema Due donne del Risorgimento lucchese: Cleobulina Cotenna e Luisa Amalia Paladini.

A introdurre e moderare gli interventi di questo secondo evento sarà il professor Luciano Luciani, direttore scientifico del Museo del Risorgimento di Lucca e coordinatore dell’iniziativa.

Seguirà l’intervento Mite ma tenace. Luisa Amalia Paladini, giornalista, scrittrice, educatrice di Simonetta Simonetti, referente della Società italiana delle storiche, in cui illustrerà questa importante figura del Risorgimento lucchese, portatrice di idee innovative, che ha avuto un ruolo fondamentale nell’istruzione e per l’emancipazione femminile.

Continuerà l’incontro Roberto Pizzi, studioso di storia locale, che tratterà il tema I Cotenna. Una famiglia all’opposizione illustrando la storia di una famiglia che rischiò molto per la causa risorgimentale. Cresciuta in una famiglia democratica, Cleobulina Cotenna era portatrice di solide idee liberali e la propria abitazione divenne un punto di riferimento per uomini e donne sostenitori dell’Unità, portando avanti un impegno proseguito fino alla fine della sua vita che terminò dignitosamente in povertà.

La conferenza sarà trasmessa online in diretta alle 17 di martedì sulla pagina Facebook della Provincia di Lucca.

Per informazioni si può scrivere all’indirizzo mail: museorisorgimento@provincia.lucca.it