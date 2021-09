L’anteprima nazionale di ‘Chi aiuta Pierino?’ chiude il Lucca Teatro Festival

Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? chiude con una grande anteprima nazionale, dello spettacolo realizzato da La Cattiva Compagnia di Lucca. Appuntamento mercoledì (8 settembre) alle 21 con Chi aiuta Pierino?, nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio (ingresso da via della Cavallerizza).

Il festival realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca, accompagna le famiglie e i bambini alla scoperta della musica sinfonica e da camera.

L’ingresso è gratuito prenotandosi sul sito www.luccateatrofestival.it. Lo spettacolo si svolge in piena sicurezza presentando la certificazione Verde Covid-19 (green pass) richiesta a tutti gli ospiti che hanno compiuto 12 anni.

Chi aiuta Pierino? è una rivisitazione in chiave moderna della fiaba musicata dal russo Sergej Prokof’ev: Pierino e il lupo. La storia originale è semplice, Pierino disobbedisce al nonno e scappa per andare a giocare con i suoi amici animali. Il nonno lo rimprovera e lo riporta a casa giusto in tempo prima dell’arrivo del lupo. Ma Pierino sì precipita a salvare i suoi amici e…

Una favola in musica, e come tutte le favole insegna un’importante morale ai bambini: l’unione fa la forza e l’amicizia senza pregiudizi vince su tutto. Allo stesso tempo, in modo originale e divertente insegna anche a conoscere e riconoscere, gli strumenti dell’orchestra ed a individuare i timbri dei diversi strumenti.

Una composizione musicale che insegna il potere allusivo della musica, creando corrispondenze perfette tra suoni e immagini, pensata per i più piccoli è utile anche per chi si avvicina per la prima volta alla musica classica. Con Filippo Battaglia, Iacopo Bertoni, Manuel Ficini e Tiziana Rinaldi, pupazzi e costumi di Serena Cagliostrino Pieruccini, scenografia Andrea Avesani. In collaborazione con Real Collegio Estate.