Giovedì (9 settembre) alle 18, in Cattedrale, si terrà la presentazione del volume La Luminara di Santa Croce nel tempo, a cura di Marco Puccinelli e Umberto Palagi (Bdc editore, Lucca 2021)

Il volume è riccamente illustrato con il materiale fotografico esposto nella mostra tenutasi nella chiesa di San Cristoforo dal 12 al 27 settembre del 2020 e visitata da quasi 4mila persone, nonostante le restrizioni della pandemia.

Si tratta di 128 foto a colori e 87 in bianco e nero, scattate dal professor Marco Puccinelli dagli anni Ottanta fino al 2019. Vi è poi una sezione con citazioni e articoli sulla Luminara e il Volto Santo, di scrittori italiani e stranieri dal Settecento alla seconda metà del Novecento. Tra gli autori locali: Enrico Pea, Lorenzo Viviani, Eugenio Lazzareschi, Mario Tobino, Arrigo Benedetti, Rodolfo del Beccaro, Guglielmo Lera. Tra i viaggiatori stranieri, invece, Michel de Montaigne, Georg Christoph Martini, John Evelyn, Charles Morgan, Heinrich Hein. Infine, un saggio di Umberto Palagi che analizza il culto del Volto Santo e la tradizione della Luminara negli aspetti storico, artistico-iconografico, religioso e devozionale dal medioevo ai giorni nostri.

Il volume è introdotto dai saluti istituzionali dell’arcivescovo Paolo Giulietti, del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, del presidente della Provincia Luca Menesini, della presidenza della Banca del Monte Oriano Landucci e Andrea Palestrini, e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini.

La pubblicazione è dedicata all’arcivescovo Giuliano Agresti, nel centenario della nascita; a Maria Pia Bertolucci, attiva nel mondo del volontariato e animatrice della Cooperativa Idea che ha in gestione il Museo della Cattedrale e dell’associazione culturale Terzo Millennio, e ai Lucchesi che hanno mantenuto e che manterranno viva questa tradizione.

Gli autori

Marco Puccinelli dopo la laurea in architettura, ha coltivato la sua vocazione fotografica coniugandola con l’attività professionale come architetto e poi, per molti anni, come insegnate di storia dell’arte. Ha curato la mostra: La Luminara di Santa Croce nel tempo nel settembre 2020. Ha curato il catalogo e la mostra I Tuareg del Niger svoltasi a Capannori nel 2018. Ha collaborato al catalogo e alla mostra L’Etiopia sulle orme di Carlo Piaggia svoltasi a Capannori nel 2017. Ha partecipato a mostre fotografiche in varie città della Toscana. Socio dell’associazione umanitaria Lucca-Tuareg e dell’Istituto storico Lucchese.

Umberto A. Palagi è docente di teologia alla Scuola di formazione teologica della Diocesi di Lucca e insegnate di Religione cattolica nelle scuole superiori. Collabora con il settimanale In Cammino – Toscana Oggi; Socio dell’Istituto Storico Lucchese; autore di diverse pubblicazioni di storia locale, tra le quali: La Madonna del Sasso in Quaderni di fede e cultura, Lucca 2003; Santi e luoghi di Santità Feste e tradizioni a Lucca, BdC editore, Lucca 2011, Don Aldo Mei martire del XX secolo, Istiituto Storico Lucchese, Lucca 2012; La formazione di Don Aldo Mei, in Di Fronte all’Estremo, Lucca 2014. Ha collaborato al progetto Sacrum Luce Arte sacra nel territorio lucchese promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cura di Clara Baracchini, della Soprintendenza Baas di Pisa.