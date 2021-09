Open Gold, il violinista Michael Vaiman e la pianista Dina Yoffe al Boccherini

Si esibiscono in coppia da anni, sono due musicisti di fama internazionale, con una brillante carriera concertistica e di insegnamento e domani (8 settembre), alle 21, all’auditorium Boccherini, saranno ospiti di Open Gold con un concerto che prevede anche un brano in prima esecuzione italiana. Sono il violinista Michael Vaiman e la pianista Dina Yoffe, diplomato al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca sotto la guida del leggendario violinista David Oistrach e di Semyon Snitkovsky il primo, vincitrice dei prestigiosi concorsi Schumann a Düsseldorf e Chopin a Varsavia la seconda.

L’affiatato duo, costantemente impegnato nei più importanti festival internazionali, porterà a Open Gold la musica di Schubert e di Chopin, compresa la prima esecuzione in Italia della trascrizione per violino e pianoforte curata da Vaiman stesso della Sonata in Sol minore per violoncello e pianoforte, Opera 65, una delle ultime composizioni scritte da Chopin. Sempre di Fryderyk Chopin, la coppia eseguirà la Fantasia in Fa minore per pianoforte, Opera 49, una pagina tra le più articolate e complesse dell’intera produzione del musicista. Ad aprire il concerto sarà la Sonata per pianoforte in Re maggiore, Opera 53, D. 850 di Franz Schubert, una delle pochissime sonate per pianoforte solo pubblicate durante la vita del compositore e dedicata a Carl Maria von Bocklet, grande amico di Schubert, oltre che apprezzato pianista e violinista al Teatro an der Wien.

Tutti gli appuntamenti di Open Gold e Festival Boccherini sono a ingresso libero e si tengono all’auditorium di piazza del Suffragio. Per prenotazioni clicca qui.

Per maggiori informazioni su questo concerto e dettagli su tutti le iniziative e gli eventi di Open Gold e Festival Boccherini: www.boccherini.it.