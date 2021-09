Open Gold fa largo ai giovani: al Boccherini tre concerti con gli studenti

Giovani musicisti protagonisti di Open Gold 2021, la rassegna organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini. Per tre giorni infatti – domani (9 settembre), venerdì 10 e sabato 11 settembre – saranno gli allievi del conservatorio cittadino i protagonisti indiscussi dei tre concerti che si terranno alle 21 all’auditorium di piazza del Suffragio.

Si parte domani con il concerto dei vincitori delle borse di studio ‘Matteo Cutrufo’ e ‘Alice Benvenuti Onlus’. La prima borsa di studio è stata messa a disposizione da Matteo Cutrufo, ingegnere appassionato di musica che ha voluto così dare un sostegno concreto ai ragazzi e alle ragazze che studiano al Boccherini. A vincerla è stato il pianista Alessio Ciprietti, che nonostante la giovane età si già è distinto negli ultimi anni in numerosi concorsi di livello nazionale. Le borse di studio ‘Alice Benvenuti Onlus’, finanziate dalla famiglia in ricordo della ragazza prematuramente scomparsa, sono state vinte dai pianisti Jacopo D’Ambra e Lorenzo Matteoni e dal compositore Ezio Guerra. Le esibizioni dei quattro allievi includono musiche di Beethoven, Chopin, Liszt e Guerra.

Venerdì 10 e sabato 11, sempre alle 21, a salire sul palco dell’auditorium saranno invece gli studenti che in questi giorni hanno colto la grande opportunità di frequentare le masterclass tenute da due interpreti eccezionali, il flautista Paolo Taballione, professore di flauto del Mozarteum, la prestigiosa università di Salisburgo, e il violista ed esperto di musica da camera Demetrio Comuzzi.

Tutti gli appuntamenti di Open Gold e Festival Boccherini sono a ingresso libero e si tengono all’auditorium di piazza del Suffragio. Per prenotazioni: https://bit.ly/38duGr2. I tre concerti saranno visibili anche in streaming sul canale YouTube dell’istituto. Per maggiori informazioni su questo concerto e dettagli su tutti le iniziative e gli eventi di Open Gold e Festival Boccherini: www.boccherini.it.