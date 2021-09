Concerto di musica rock in San Romano per la Santa Croce

L’associazione artistico culturale di promozione sociale Aps Laboratorio Brunier organizza il concerto per Santa Croce – Da un suono… all’altro To The All Seasons. L’evento si svolgerà all’auditorium San Romano, domani (12 settembre), alle 21.

Un concerto per salutare il clima estivo e accogliere l’autunno. Il gruppo rock lucchese Mother’s Well, formato da Enrico Giuntini (voce, tastiera e chitarra), Guido Natalini (chitarra), Duccio Nieri (basso elettrico) e Stefano Giannotti (batteria) eseguirà i propri brani inediti e interpreterà brani di autori rock internazionali che esprimono per loro a pieno il cambio di stagione, che non è relegato a semplici fattori di clima e temperatura ma porta con se caratteristiche del comportamento umano.Il gruppo verrà affiancato dalla Puccio’s Banda, formata da Alessio Puccinelli (chitarra e voce), Giuseppe Nannini (tromba e sax), Alessandro Grazzini (basso elettrico), Gabriele Casini (Batteria), la quale proporrà un repertorio vasto e variegato, tra cui i grandi classici dei cantautori italiani, spaziando poi dal jazz/swing al pop rock anni Settanta. Una serata accattivante.