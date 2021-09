Grandi ospiti e una pioggia di eventi per la nuova edizione del festival LuccAutori

Carlo Verdone, Bruno Bozzetto, Francesco Sabatini, Michele Cucuzza, Giobbe Covatta, Paola Catella, Ennio Cavalli, Giulio Ferroni, Divier Nelli, Edoardo De Angelis, Giancarlo Gori, Mario Bernardi Guardi; sono soltanto alcuni tra i protagonisti della 27esima edizione del festival LuccAutori, anche quest’anno abbinato al premio letterario Racconti nella Rete, che festeggia i suoi primi vent’anni, la cui direzione artistica è guidata da Demetrio Brandi con Maria Elena Marchini a condurre gli incontri.

Il festival LuccAutori è sostenuto dal Comune di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Lucca, Rai, Centro per il libro e la cultura, Biblioteche di Roma. Proseguono le importanti collaborazioni culturali con la Fondazione Mario Tobino, Rotary Club Lucca, Fondazione Giovanni Pascoli, Unicoop Firenze, Cesvot, Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, Italian Digital Revolution, giornale Buduàr, premio letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria. E con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Caffè Incas.

Alla presentazione di oggi (15 settembre) dell’iniziativa hanno partecipato il presidente del festival e del premio Racconti nella Rete Demetrio Brandi, il presidente della Banca del Monte di Lucca e del Rotary Club Lucca Carlo Lazzarini, la professoressa Enrica Giannasi rappresentante per il Liceo Passaglia, Silvia Del Carlo, vicepresidente della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, Sara Moscardini della Fondazione Pascoli, Maria Fortini, presidente dell’associazione soci Unicoop Firenze e l’assessore alla cultura del Comune di Lucca Stefano Ragghianti.

“LuccAutori festeggia i vent’anni di Racconti nella Rete – spiega Demetrio Brandi – Un festival, LuccAutori, nato a Lucca nel 1994, che ha dato una ribalta a tanti scrittori e che in vent’anni ha fatto incontrare gli autori premiati, ben cinquecento, con i protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. Racconti nella Rete è ormai considerato il più grande premio nazionale per inediti online. Per chi non potrà venire a Lucca ci sarà la possibilità di assistere agli eventi in diretta streaming sulla pagina youtube Live Love Lucca del Comune di Lucca”.

Interviene l’assessore Ragghianti: “E’ stata complicata l’organizzazione dei vari eventi, alcuni dei quali sono stati soggetti a limitazioni per la situazione pandemica che stiamo attraversando. Qualche evento avrebbe dovuto avere un pubblico maggiore, tuttavia ci siamo impegnati a garantire disponibilità di spazi fino ad esaurimento e un servizio streaming online per non lasciare indietro nessuno, considerando anche il fatto che questa manifestazione è sparsa sia fuori che dentro Lucca, non limitata soltanto alle mura cittadine ma rimane anche su Viareggio e su Barga. Abbiamo voluto estendere questo progetto culturale alla portata di tutti, con l’obiettivo non soltanto di allietare il pubblico lucchese ma anche per un effetto promozionale della città, un invito rivolto a chi è soltanto di passaggio”.

Ormai recensito come il più grande premio online per racconti, Racconti nella Rete, organizzato nel sito www.raccontinellarete.it, vede la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, che sarà presentata in anteprima al festival LuccAutori. Il disegno dell’antologia è stata realizzato da Bruno Bozzetto che sarà anche protagonista di un incontro con il pubblico e gli studenti inserito nelle Occasioni Tobiniane.

Il festival letterario è in programma dal 18 settembre al 3 ottobre. Il calendario prevede gli incontri con i vincitori del premio Racconti nella Rete (venticinque scrittori da tutta Italia) e con noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Si terranno in Biblioteca civica Agorà, Auditorium San Romano, Palazzo Bernardini, Villa Bottini, Aula magna Isi Barga, Biblioteca Marconi di Viareggio.

In apertura del festival sabato (18 settembre) alle 10 alla Biblioteca Agorà si festeggiano i venti anni di Racconti nella Rete con l’intervento di molti scrittori vincitori del premio che arrivano da tutta Italia. Èstata pubblicata una antologia speciale che raccoglie ben 105 racconti inediti di altrettanti scrittori italiani.

Inoltre quest’anno per il settecentenario di Dante sono state incluse molte iniziative a sfondo dantesco, con la garanzia di un programma fittizio ed eterogeneo.

“Dante visto da una prospettiva moderna, come mezzo importante per salvare i giovani dal cyberbullismo – interviene Isabella Tobino in riferimento ad uno dei libri che verrà presentato – così come verrà assicurato il premio Mario Tobino per i ragazzi delle scuole elementari e medie”.

“C’è stato un generale coinvolgimento dei ragazzi, come nel caso della mostra allestita dagli studenti del Passaglia, che hanno tradotto in disegno il racconto degli autori, un lavoro estivo autonomo che come si è visto dalle precedenti edizioni si è evoluto nel tempo ed è diventato sempre di più alto livello”, spiega Enrica Giannasi.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e non vi sarà solo letteratura ma anche proiezioni di cortometraggi, una mostra di arte contemporanea e una dedicata alle opere di Dante: un modo di unire letteratura e arte.

Il programma

Auditorium San Romano Sabato 2 ottobre alle 18 ci sarà l’incontro con Carlo Verdone. Il grande attore e regista parlerà del suo libro La carezza della memoria edito da Bompiani. Intervengono Mario Bernardi Guardi ed Elena Marchini. Per prenotare i posti disponibili per assistere all’incontro con Carlo Verdone, occorre compilare ed inviare il modulo che si trova nel sito www.luccautori.it .

Villa Bottini Protagonista dell’incontro di domenica 3 ottobre alle 18 sarà il professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca, che interverrà sul tema L’italiano di oggi e l’italiano di Dante. Con Ennio Cavalli e Maria Elena Marchini.

Le mostre Anche quest’anno grande attenzione viene rivolta ai giovani, coinvolti nel programma del festival per la mostra Racconti a Colori (inaugurazione sabato, 25 settembre, alle 10 a Villa Bottini). Mostra che vedrà la partecipazione degli studenti del liceo artistico Passaglia, impegnati nel realizzare i disegni ispirati ai 25 racconti vincitori del premio Racconti nella Rete. In collaborazione con Unicoopfirenze. Premi assegnati dagli artisti Enrico Bandelli, Mauro Pispoli e Massimo Presciutti.

In contemporanea, sempre sabato (25 settembre) sarà allestita nelle sale di Villa Bottini una mostra molto interessante dal titolo Dante sette volte sette con disegni di importanti artisti contemporanei dedicati al sommo poeta nel 700esimo anniversario dalla morte. Tra questi Sergio Staino, Bruno Bozzetto, Lido Contemori, Giuliano Rossetti e Marco De Angelis. A cura di Stefano Giraldi.

A Barga alla Fondazione Giovanni Pascoli il giornalista e scrittore Michele Cucuzza mercoledì (29 settembre) alle 10 sarà all’aula magna dell’Isi di Barga, terrà una conferenza rivolta agli studenti delle scuole cittadine su una delle figure più iconiche del nostro tempo, Steve Jobs. Ma si parlerà anche della genialità del poeta Giovanni Pascoli, narratore dell’avvenire. L’incontro viene proposto in collaborazione con la Fondazione Giovanni Pascoli.

Giovedì 30 settembre alle 18,30 nella sala conferenze di Palazzo Bernardini incontro con Giobbe Covatta e Paola Catella che parleranno del loro libro Donna Sapiens (Giunti). La domanda che ci pongono è: il maschio è una specie animale o una specie di animale? In collaborazione con Rotary Club Lucca. Interverrà il presidente del Rotary club Lucca, Carlo Lazzarini.

A Viareggio venerdì 1 ottobre alle 18 alla biblioteca G. Marconi, il poeta e scrittore Ennio Cavalli presenta Poesie per entrarci dentro (Argentodorato Editore). La parola si fa chiave. Ennio Cavalli la forgia, la scolpisce e ci gioca. Possiamo usarla per aprire il mondo o per aprire noi stessi. Roberto Piumini ha definito il libro “un circo della parola per bambini senza età”.

Gli incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori dal titolo Occasioni Tobiniane sono in programma giovedi 30 settembre e sabato 2 ottobre alle 10 a Villa Bottini. Sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino. Il 30 settembre alle 10 è in programma l’incontro con Giulio Ferroni che presenterà L’Italia di Dante, viaggio nel Paese della Commedia (La Nave di Teseo). E con Divier Nelli che parlerà del suo libro Posso cambiarti la vita (Vallecchi). Nell’occasione si parlerà di Biondo era e bello (Mondadori) il libro scritto da Mario Tobino.

Le Occasioni Tobiniane ritornano sabato 2 ottobre con l’atteso intervento di Bruno Bozzetto che parlerà della sua attività di regista facendo vedere alcuni corti di animazione. Poi spazio al cantautore Edoardo De Angelis e alla scrittrice Mariacristina Di Giuseppe. A conclusione dell’appuntamento saranno premiati da Isabella Tobino ed Elda Carlotti i ragazzi vincitori della 15esima edizione del premio Mario Tobino.

Nel pomeriggio di sabato 2 ottobre, alle 16,30, all’auditorium San Romano – prima della premiazione degli autori vincitori di Racconti nella Rete – sarà proiettato il cortometraggio tratto dal soggetto del vincitore della sezione corti, dal titolo Cinque piccoli frammenti di Stefano, scritto dallo ceneggiatore jesino Antonio Lucarini. La produzione è di LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. La regia è di Giuseppe Ferlito.

Racconti nella rete Sabato 2 ottobre alle 17 all’auditorium San Romano saranno assegnati due premi. Premio Aidr – Italian Digital Revolution a Alessandro Castrichella il più giovane vincitore di questa edizione. Interviene Mauro Nicastri, presidente di Aidr. Maria Grazia Scalas riceverà il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico. Consegnano il premio Dino Aloi, Alessandro Prevosto e Marco De Angelis. La scultura in ardesia è opera dell’artista Laura Lapis.

Premiazione vincitori All’auditorium San Romano, sabato 2 ottobre alle 16,30, ed a Villa Bottini, domenica 3 ottobre sempre alle 16,30, sono in programma le premiazioni dei vincitori della 20esima edizione di Racconti nella Rete. Conduce Maria Elena Marchini. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro. Letture di Mario Cenni, Fabio Dostuni e Antonella Lucii.

Anche quest’anno grazie al patrocinio della Rai, il festival sarà presente in varie trasmissioni e nei tg delle varie testate della Rai. Sarà inoltre realizzato uno speciale da Rai Parlamento. LuccAutori, con la regia di Luca Martinelli, produrrà un video che sarà distribuito a vari circuiti televisivi.

Per informazioni sul programma di LuccAutori e per partecipare al 20esimo premio Racconti nella Rete vedere il sito ww.raccontinellarete.it – tel. 0584.651874.