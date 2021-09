Una giornata dedicata al cibo, fra biodiversità, opportunità e sprechi alimentari. Prosegue così Qui. Festival del possibile, il calendario di eventi settembrini che si svolgono all’interno dell’Orto botanico di Lucca.

La giornata di domani (16 settembre) dal titolo Food Hub. Cibo e connessioni sul territorio, a cura della Piana del Cibo in collaborazione con associazione Talea, Lagambiente e Greenpeace Pisa, ruoterà interamente attorno al tema del cibo, della sua produzione, del suo utilizzo e anche del suo spreco. Il primo appuntamento sarà il laboratorio, dedicato i più piccoli, previsto per le 17 Le ricette riciclone – a cura dell’associazione Natura di Mezzo – in cui si imparerà a conoscere meglio gli scarti che vengono prodotti in cucina e a trasformarli in piatti sopraffini.

Alle 21,15, invece, si svolgerà, nella serra grande dell’Orto Botanico, l’incontro Biodiversità nel piatto: fatti, curiosità, sprechi (e opportunità) dal mondo del cibo: un’occasione per parlare di cibo e dell’impatto che non solo l’attuale sistema di produzione ma anche il consumo, hanno sulla biodiversità. Animeranno l’incontro – moderato dal giornalista e premiato influencer Lorenzo Lombardi – Lorenzo D’Avino, membro della commissione agricoltura Legambiente Toscana, Jacopo Bettin, biologo e guida ambientale, Aldo Gottardo, attivista ed ecosocialista, e Michelangelo Becagli, agronomo e ricercatore dell’Università di Pisa. Interverranno all’incontro anche Gabriele Bove, assessore ai processi di partecipazione del Comune di Lucca, e Giorgio Dal Sasso, presidente Piana del Cibo.

All’interno dell’Orto Botanico sono inoltre visitabili le due mostre a cura dell’Associazione Talea: Tappeti volanti di Filippo Brancoli Pantera, allestita all’interno della casermetta San Regolo, e la Mostra Collettiva che si sviluppa all’interno dei sotterranei dell’Orto. L’ingresso all’incontro è gratuito ma è necessaria la prenotazione sulla pagina di Qui. Festival del possibile all’interno del sito Eventbrite.it. Biglietto ridotto all’Orto Botanico di 3 euro per chi partecipa alle mostre e al laboratorio, dove per accedere è necessario esibire il green pass.