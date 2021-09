Cristina Trivulzio di Belgioioso sarà la protagonista del nuovo incontro (online) del ciclo di conferenze Sorelle d’Italia: Anita e le altre, promosso dal Museo del Risorgimento di Lucca e in programma per giovedì (23 settembre) a partire dalle 17.

Cristina Trivulzio di Belgioioso è stata una delle figure di maggior spicco del Risorgimento italiano: ne parlerà Luciano Luciani, responsabile scientifico del Museo del Risorgimento, nonché coordinatore delle iniziative, che introdurrà la conferenza, illustrando la biografia e la versatile personalità di questo fondamentale personaggio della nostra storia.

A seguire, la storica e saggista Francesca Allegri presenterà il libro che ha curato: Una patriota nell’harem. Asia Minore e Siria. Un libro di Cristina Trivulzio di Belgioioso e che narra le vicende storiche negli anni passati in Medio Oriente con la figlia Maria, mostrando aspetti della vita in questi luoghi e sfatando alcuni dei miti su questo popolo.

Alla conferenza prenderà parte anche la presidentessa della Fondazione Paolo Cresci, Ave Marchi, che interverrà sulla figura storica di Cristina Trivulzio di Belgioioso e i suoi molteplici volti: nobildonna, giornalista, patriota e scrittrice.

L’incontro si svolgerà in modalità online, in diretta sulla pagina Facebook della Provincia (www.facebook.com/ProvinciadiLucca) a partire dalle 17 di giovedì. Per informazioni si può scrivere alla mail: museorisorgimento@provincia.lucca.it