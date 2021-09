Un concerto della filarmonica Luporini per celebrare il restauro dell’Angelo di San Gennaro

Una festa in musica per celebrare il ritorno dell’Angelo Annunciante in terra lucchese. Martedì (28 settembre) alle 21, nella chiesa di San Francesco la filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro sarà infatti protagonista di un evento speciale, a ingresso gratuito, dedicato proprio alla bellissima statua che resterà in mostra nell’adiacente chiesa di San Franceschetto fino al 19 dicembre, prima del suo attesissimo ritorno nella pieve – di San Gennaro appunto – sua originaria collocazione.

La filarmonica, diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri, si presenta con un programma di ampio respiro, da Cohen a Morricone, da Piazzolla a Verdi, da Wagner a Whitlock, annunciando una serata di puro divertimento musicale. A impreziosire l’evento la presenza della cantante Andrea Celeste e della voce solista Victor Hernan Godoy, accompagnati anche dalla chitarra Andrés Gonzáles Nájera.

Melodie per l’angelo dunque, che a pochi passi dal San Francesco sta già attraendo numerosi visitatori, affascinati dal mistero sulla sua attribuzione e dalla bellezza delle sue forme, ‘ritrovate’ ora grazie a un magistrale restauro. Oltre 300, infatti, le presenze nel weekend, di cui più di 200 solo domenica. Tanta voglia di cultura quindi e un ottimo auspicio per le attività culturali dell’autunno a Lucca. Gli orari della mostra sono: venerdì̀ dalle 15 alle 19 e sabato e domenica 10-13 e 14-19.

I biglietti gratuiti per il concerto saranno disponibili online a partire dalle 12 di domani (23 settembre) sul sito www.fondazionecarilucca.it.