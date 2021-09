Allo Sky Stone and Songs arriva il rapper romano Il Tre

Ripartono gli instore dello Sky Stone and Songs. Lunedì (27 settembre) uno dei più acclamati rapper della scena attuale, Il Tre sarà a Lucca per presentare Ali, Ultima notte, edizione deluxe dell’album di debutto Ali, Per chi non ha un posto nel mondo.

Per partecipare all’instore è necessario acquistare il cd dell’artista che dà diritto al pass su cui viene indicato l’orario (di massima) in cui sarà possibile per ognuno accedere all’incontro. Per partecipare è obbligatorio avere il green pass e indossare la mascherina. Non sarà possibile, infine, sostare nei pressi del negozio né prima né dopo l’incontro con l’artista, ma la fila si snoderà in piazza Napoleone, in modo da permettere lo svolgimento dell’attesa senza creare assembramenti e rispettando il distanziamento sociale. Per informazioni o per sapere la disponibilità di posti, si può scrivere alla mail info@skystoneandsongs.it oppure telefonare allo 0583 491389.

Ali nella sua deluxe edition è stato anticipato dal singolo Fuori è notte.

“Sono stato in silenzio per mesi – ha dichiarato il rapper – ma tutto quello che ho da dire, tutto quello che ho passato, quello che ho sentito, sta scritto in questo brano. Oggi compio 24 anni e la mia famiglia si è allargata: prima eravamo solo in 3, ora siamo migliaia. Il 3 settembre (giorno di uscita del singolo e dell’annuncio della riedizione dell’album), perciò, come di molti di voi avevano capito, Ali, Ultima notte esce a settembre”.

Il Tre, all’anagrafe Guido Senia, è un rapper romano classe 1997, che, partito dal basso, è riuscito a conquistare un contratto con una major. La sua carriera inizia nel 2010 e la svolta arriva con il contest One Shot Game, nel quale supera la concorrenza di altre centinaia di artisti di talento. Nel 2018 pubblica da indipendente nel il mixtape Cracovia vol.2 e, in meno di una settimana, colleziona oltre 50mila download e oltre un milione di stream, primo sintomo di un successo che andrà nel tempo sempre crescendo.