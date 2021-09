Una visita guidata al Puccini museum per gli ospiti del Villaggio del Fanciullo

Con la stagione autunnale tornano le Gep – giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale presente in Europa.

Nelle giornate di domani 25 e domenica (26 settembre) si terranno visite guidate, aperture straordinarie ed iniziative digitali che saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema Patrimonio culturale: tutti inclusi!.

Per l’occasione, la Fondazione Giacomo Puccini aprirà le porte del Puccini Museum di Lucca e del Villino Puccini di Viareggio affinché i visitatori provenienti da tutto il mondo, i cittadini di ogni fascia di età e gli stranieri sul territorio possano vedere come il patrimonio pucciniano viene conservato, tutelato e valorizzato e come la figura e l’opera del Maestro viene promossa sul territorio e in tutto il mondo.

Il tema di quest’anno, scelto dal Consiglio d’Europa, infatti vuole essere una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, ma anche gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

In accordo con il tema e in un’ottica di coinvolgimento della cittadinanza e del territorio, collaborano alla promozione degli eventi l’Associazione Auser – con le sedi presenti in Lucchesia – e 50&Più Università, Lucca.

Questa opportunità è stata accolta con entusiasmo dall’associazione Amici del Villaggio del Fanciullo. Attraverso una visita guidata personalizzata della casa natale del Maestro, i ragazzi ospitati nella struttura – accompagnati alcuni dei suoi volontari e volontarie – approfondiranno la conoscenza della storia e della personalità di questo grande personaggio rafforzando il legame con il i territorio e con le sue identità culturali proprio nello spirito di questa giornata.

Inoltre, sabato e domenica per i residenti della Provincia di Lucca speciale biglietto di ingresso al Puccini Museum a 5 euro.