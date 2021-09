È stato presentato in anteprima alla fiera Cremona Musica svoltasi lo scorso fine settimana, il nuovo libro scritto da Francesco Massagli, pianista e fondatore della piattaforma didattica Pianoforte Web.

Il libro Piano Solo: armonizzare una melodia al pianoforte (Livello Base) è il primo volume della serie dedicata allo studio dell’armonizzazione in chiave moderna, nato dalla collaborazione tra il pianista lucchese e la casa editrice Volontè & Co.

Da circa due anni Francesco Massagli ha avviato con successo la piattaforma online www.pianoforteweb.it che conta ad oggi più di mille studenti iscritti da tutta Italia e non solo. Grazie alla crescita del canale YouTube, sul quale viene pubblicata una video lezione a settimana, i corsi online di Francesco sono diventati il punto di riferimento per chi vuole imparare a suonare il pianoforte nei linguaggi moderni (pop, rock, blues, jazz).

È proprio sul canale Youtube di Pianoforte Web che poco meno di un anno fa, l’editore Marco Volontè ha “scoperto” il pianista lucchese e gli ha proposto di stringere una collaborazione per una nuova linea didattica dedicata ai pianisti ma anche a tutti i musicisti che vogliono approfondire lo studio dell’armonia al pianoforte.

Piano Solo è infatti pensato anche come metodo per fornire un primo approccio all’arrangiamento e alla composizione. Ogni concetto teorico di armonia esposto nel testo è accompagnato da un esempio su un brano, in modo da permettere al lettore di mettere da subito le mani in pasta alla musica e di sviluppare la propria creatività.

Il libro è integrato da un supporto multimediale di 4 video lezioni e 49 tracce audio pubblicate sul portale della casa editrice.

Per approfondire i contenuti del libro, l’autore mette a disposizione un estratto di 20 pagine scaricabile online da questa pagina web: https://www.pianoforteweb.it/libro-piano-solo-francesco-massagli/

A partire da oggi il libro è disponibile nei negozi di musica e in tutti gli store di libri online.