All’Orto botanico arriva la 36esima edizione della mostra di funghi autunnali lucchesi nel nome di Benedetto Puccinelli. Sabato 2 e domenica (3 ottobre) le serre ospiteranno l’iniziativa realizzata a cura del Gruppo micologico e naturalistico lucchese Benedetto Puccinelli. Un evento espositivo didattico realizzato in collaborazione con il giardino scientifico lucchese e con l’ufficio cultura del Comune di Lucca.

Un’occasione per educare alle regole della raccolta, al rispetto dell’ambiente oltre che per far conoscere i rischi degli avvelenamenti e delle intossicazioni alimentari. Un modo per valorizzare un’antica tradizione e la storia ricerca scientifica moderna del settore avviata a Lucca proprio da Benedetto Puccinelli , botanico e micologo, docente del Liceo Reale di Lucca e direttore dell’Orto botanico dal 1834 al 1850.

Foto 2 di 2



La mostra dei funghi raccolti e catalogati dal Gruppo micologico e naturalistico lucchese sarà accompagnata da Okkio ai funghi un percorso fotografico dedicato ai funghi tossici e dall’esposizione di alcuni materiali legati allo studio micologico conservati nella sezione museale dell’Orto botanico, il museo botanico Cesare Bicchi. La mostra sarà inaugurata sabato (2 ottobre) alle 12 e sarà aperta fino alle 18,30. L’esposizione prosegue domenica (3 ottobre) dalle 10,30 alle 18,30. L’ingresso è gratuito. I partecipanti dovranno possedere e esibire alla biglietteria il green pass e nelle serre indossare la mascherina, rispettare le distanze interpersonali. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0583 442482.