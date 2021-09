La sesta edizione di Over The Real – Festival internazionale di videoarte si svolgerà a Lucca dal 12 al 17 ottobre all’auditorium Palazzo delle esposizioni e nella sala conferenze Vincenzo da Massa Carrara della Fondazione Ragghianti.

Il festival, diretto da Maurizio Marco Tozzi, Lino Strangis, Veronica D’Auria (Carma, Roma) con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con il Lucca Film Festival – Europa Cinema, ha l’intento di offrire un ampio ventaglio di soluzioni formali e modalità dedicate ai linguaggi più evolutivi e sperimentali dell’arte contemporanea.

Foto 2 di 2



Over The Real anche quest’anno presenterà le più significative linee di ricerca emerse negli ultimi anni nel panorama internazionale delle arti audiovisive con 53 opere di artisti provenienti da tutto il mondo, fra cui una nuova sezione dedicata alla realtà virtuale.

Prosegue la collaborazione con i curatori dei maggiori festival di videoarte del mondo che per questa edizione saranno: Bruno Pavić (Split Videoart Festival, Croazia), Hernando Urrutia (Image Play e Experimenta, Portogallo), Ezra Wube (Addis Videoart Festival, Etiopia). Riguardo a quest’ultimo c’è grande attesa per la proiezione delle opere degli artisti etiopi che avranno sicuramente una forte rilevanza sociale visto la grave emergenza che sta attraversando questo paese.

Ospite d’onore Federica Marangoni, artista e designer veneziana che per tutta la sua carriera ha sperimentato diversi materiali e media tecnologici, seguendo una precisa scelta professionale e culturale, che l’ha portata ad esporre in un modo molto eclettico ed interdisciplinare nei maggiori musei e mostre internazionali dal Moma di New York alla Biennale di Venezia. A Federica Marangoni Over The Real consegnerà un premio alla carriera.

Ampio spazio sarà dedicato alla formazione con incontri didattici a cura di artisti ed esperti della multimedialità ed un workshop a cura di Lino Strangis dedicato alla realizzazione di un’installazione interattiva attraverso l’inedito utilizzo artistico del programma Unreal Engine. Infine talk ed eventi collaterali accompagneranno le sei giornate della manifestazione.

L’immagine di questa sesta edizione è stata realizzata da Davide Angelini, vincitore del concorso nato in collaborazione con Euronics.

Si ringrazia per il supporto Banca Mediolanum sede di Viareggio ed il dottore Emanuel Bertuccelli.

Il festival sarà visionabile anche on line sul sito ufficiale e sulle maggiori piattaforme social.

Programma completo su www.overthereal.com.