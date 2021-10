Teatro Nieri, al via la terza edizione della ‘Corrida del Ponte, dilettanti allo sbaraglio’

Domani (2 ottobre) alle 21,15 riprendono dopo la stagione estiva all’aperto di Metti una sera d’estate a Ponte a Moriano, le attività teatrali al teatro comunale Idelfonso Nieri con la terza edizione, a ingresso libero, de La Corrida del Ponte, dilettanti allo sbaraglio presentata dall’attore Vincenzo Puosi.

Cantanti, poeti, attori, declamatori, ballerini e artisti vari si cimenteranno nell’impresa di convincere il pubblico presente in sala, armato di fischietti, sonagli e coperchi, della bontà della loro performance. Saranno premiati i primi tre classificati. Chi volesse partecipare come concorrente, potrà farlo comunicando entro le 18 di domani (2 ottobre) la performance proposta alla segreteria della Fita Lucca raggiungibile telefonicamente al numero 320 6320032 o per email all’indirizzo info@teatronieri.it.