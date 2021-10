Visite guidate gratuite al museo casa Puccini per la giornata delle dimore storiche

Archivi.doc, la prima edizione della giornata promossa da Adsi – Associazione dimore storiche italiane sezione Toscana, svelerà centinaia di tesori di una cinquantina di dimore storiche dislocate nelle città e nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Sabato (9 ottobre) apriranno gratuitamente al pubblico (con prenotazione e green pass obbligatori) gli archivi delle famiglie toscane, abitualmente accessibili solo agli studiosi, che permettono di ripercorrere le trame della storia cittadina, regionale, italiana e internazionale intrecciando tracce, indizi, ipotesi e conferme nei documenti, nelle pergamene, nelle lettere, nei diplomi, nei cabrei, nelle infinite filze.

In questa occasione, l’archivio della Fondazione Giacomo Puccini apre la casa natale gratuitamente al pubblico con due visite dedicate, una alle 11 e una alle 16, in cui si farà particolare riferimento alla varietà di tipologie di documenti conservati (partiture musicali, libretti, lettere, disegni, foto, bozzetti scenografici, eccetera) mostrando anche documenti solitamente non esposti al pubblico. La Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, è stata istituita nel 1972 dal consiglio comunale di Lucca su impulso di Rita Dell’Anna Puccini, nuora del compositore, e quindi riconosciuta con Dpr nel 1976. La realizzazione più significativa è stata la creazione nel 1979, grazie alla donazione di Rita Dell’Anna Puccini dell’appartamento, di arredi, cimeli e documenti pucciniani, del Museo casa natale di Giacomo Puccini in corte San Lorenzo.

Archivi.doc si svolge sotto il patrocinio di Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Comune di Calci, Comune di Carmignano, Comune di Castellina in Chianti, Comune di Fiesole, Comune di Firenze, Comune di Gaiole in Chianti, Comune di Pisa, Comune di Quarrata, Comune di Rosignano Marittimo Comune di San Marcello Piteglio, Comune di San Casciano Val di Pesa, Comune di Siena, Provincia di Pisa, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e in collaborazione con Città Nascosta, Generali Assicurazioni agenzia di Empoli Iacopo Speranza, Associazione nazionale Case della Memoria, Associazione Archivi storici delle famiglie, Terre di Pisa, Conoscere Firenze e gli Amici dei Musei fiorentini.

Ingresso gratuito. Sono obbligatori il green pass e la prenotazione sul sito.