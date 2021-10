Riparte, dopo due settimane di open day, il laboratorio orchestrale lucchese Fratel Arturo Paoli con oltre 150 ragazzi e ragazze tra i 5 e i 16 anni, provenienti da tutti i quartieri della città e della Piana con l’obiettivo di suonare e stare insieme grazie anche al supporto dall’associazione Tempo di Musica.

Lezioni di gruppo e individuali di fiati, archi, arpa e percussioni basate sul modello didattico Abreu, ovvero fin dalle prime lezioni gli allievi suonano in piccoli gruppi e si approcciano allo strumento nell’entusiasmo del gruppo, vivendo durante l’anno momenti di musica di insieme e poi in orchestra. El sistema inventato nel 1975 in Venezuela da José Antonio Abreu ha generato oltre 125 orchestre e cori nel mondo, 30 orchestre sinfoniche, oltre 350 mila studenti, i cui giovani musicisti provengono in gran parte da situazioni economiche e sociali di svantaggio e dalla realtà dei barrios, di periferia.

Proprio a partire da questa esperienza l’ufficio pastorale Caritas dell’Arcidiocesi di Lucca ha pensato di sostenere il progetto e trasformare i propri centri di ascolto in luoghi di attenzione per intercettare i musicisti che si celano nelle famiglie in difficoltà. Oltre a fornire il supporto richiesto a chi ha bisogno di aiuto gli operatori Caritas propongono un percorso musicale gratuito per i loro figli. Nel frattempo sono state moltiplicate le sedi della scuola: dalla tradizionale sede del centro storico dell’Istituto Baralli, nuove sedi sono nate nei locali parrocchiali di Pontetetto, nell’oratorio Anspi di S.Anna e nei locali parrocchiali di Monte San Quirico.

“Poter ripartire con le prove dell’orchestra è un grande segnale di ripartenza per tutta la città che non solo potrà tornare ad ascoltare la sua orchestra più grande a breve, ma potrà anche sperare in un modello di società migliore grazie alla musica di questi ragazzi – commentano gli organizzatori -. Tutto questo è possibile per l’esistenza di una larga rete di sostenitori che ha aiutato il Laboratorio orchestrale lucchese nel suo cammino dal 2016 ad oggi: le attività infatti continuano anche con il patrocinio di Comune di Lucca e il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Caritas italiana”.

“L’orchestra Lol è una grande scuola di vita, perché educa non solo a scoprire e a valorizzare il proprio talento, ma a metterlo a servizio di un progetto comune, nel quali gli altri sono parte fondamentale e ci sono regole da rispettare tutti insieme – commenta l’arcivescovo Paolo Giulietti -. La bellezza e il successo dell’esecuzione risultano non dall’eccellere del singolo, ma dal valore complessivo del gruppo. Suonare e crescere nella Lol è un antidoto potente all’individualismo devastante della cultura contemporanea”.

“Lavorare perché i bambini e le bambine possano accedere senza differenze ai propri talenti, ai propri sogni e alle proprie passioni, è un passo imprescindibile per lottare contro la povertà educativa, sempre più grave anche nel nostro territorio – aggiunge Donatella Turri, direttrice di Caritas diocesana di Lucca -. I bambini meritano di potersi appassionare alla bellezza e al futuro e la musica è un luogo stupendo perché questo accada”.

“Mi piace pensare alla Lol come un grande baule pieno di colori, fogli, pennelli e mille altre cose, tutti mischiati e in disordine, ma mettendo la mano bene in fondo e cercando bene, si possono creare opere d’arte meravigliose fatte di suoni, parole e sorrisi – conclude Tommaso Valenti, direttore artistico dell’orchestra -. Con grande emozione mi appresto a mettere la mano dentro al baule ed iniziare l’anno con questo materiale fantastico e multiforme che sono i nostri bambini”.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.tempodimusica.lu.it o contattare la segreteria al 0583467893 e scrivendo a info@tempodimusica.lu.it .