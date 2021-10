Carnevale di Viareggio 2021, giù il sipario: in piazza Mazzini le premiazioni

Carnevale di Viareggio 2021, giù il sipario: tanta gente, oggi pomeriggio (10 ottobre) in piazza Mazzini per le premiazioni alla presenza della presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci.



Dopo l’ultimo corso di ieri sera (9 ottobre) la proclamazione dei vincitori, con i verdetti fischiati sui viale a mare e anche sui social, l’appuntamento per le premiazioni non è stato disertato dai viareggini, visto anche che non era necessario il green pass.

Il sole ha baciato la cerimonia, in attesa di scoprire, nei prossimi giorni, i bozzetti dei carri del carnevale 2021 che inizierà a febbraio.