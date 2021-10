Cattedrale di San Martino, si presenta il volume di monsignor Giuseppe Ghilarducci

“Un libro nel quale batte forte e profondo il cuore della storia”. Con queste parole lo storico Franco Cardini parla del volume San Martino. La quarta Cattedrale di Lucca. Undici secoli di interventi di monsignor Giuseppe Ghilarducci, edito da Accademia lucchese di lettere scienze ed arti per i tipi di Maria Pacini Fazzi del quale ha firmato l’introduzione.

La presentazione del volume che, come scrive il vescovo Giulietti nella nota introduttiva “il suo autore probabilmente intuiva sarebbe stato il suggello del suo percorso intellettuale e spirituale”, si terrà domani (11 ottobre) alle 18 nella cattedrale di San Martino e avrà inevitabilmente anche una nota triste nel ricordo di monsignor Giuseppe Ghilarducci scomparso tragicamente la sera del 20 novembre 2019, travolto da un’auto pirata.

Aperta dai saluti del vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente dell’Accademia lucchese di lettere scienze ed arti, la presentazione prevede la testimonianza della sorella dell’autore Teresa Ghilarducci che ha anche curato l’edizione del volume lasciata parzialmente incompiuta, che traccerà il profilo e la memoria dell’uomo di chiesa e dello studioso mentre il dottore Marco Paoli, socio onorario dell’Accademia lucchese di lettere scienze ed arti introdurrà alle tematiche del volume contestualizzandole all’interno del profilo degli studi di monsignor Ghilarducci.

Sarà poi il professore Franco Cardini a presentare questa importante opera frutto di anni di lavoro di ricerca. Un volume riccamente illustrato che fa della chiarezza espositiva ampiamente documentata dalla ricchezza delle fonti una sua cifra distintiva, ricercata e voluta dal suo autore.

“Giuseppe Ghilarducci ha concepito il suo libro come fosse anch’esso un’opera architettonica da erigere su solide fondamenta e da articolare nei differenti prospetti – scrive Marco Paoli nella nota introduttiva al volume – Ghilarducci non trascura nella sua ricostruzione storica nessun aspetto della plurisecolare vicenda del San Martino: un’ultima opera con la quale ha espresso compiutamente il suo amore per il principale monumento architettonico lucchese, ma anche per la cultura e la ricerca cui ha dedicato la sua laboriosa vita di studioso”.