Salvatores, messaggio al Lucca Film Festival per i 30 anni di ‘Mediterraneo’

“Purtroppo non posso essere lì con voi questa sera, mi dispiace tanto perché Mediterraneo è un film a cui tengo molto ovviamente ma tengo molto anche alla città di Lucca che mi ha adottato e alla quale sono affezionato”. Così Gabriele Salvatores nel video inviato agli organizzatori del Lucca Film Festival e Europa Cinema che questa sera hanno organizzato un evento omaggio ai 30 anni del film premio Oscar al cinema Astra di Lucca alla presenza di Claudio Bisio, Claudio Bigagli e Claudio Mirandola a cui il regista non potrà partecipare fisicamente.

“Come potete vedere – ha spiegato il regista – sono a Verona dove sto girando il nuovo film Il ritorno di Casanova con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio e molti altri bravissimi attori. Purtroppo, non posso essere lì con voi questa sera, mi dispiace tanto perché Mediterraneo è un film a cui tengo molto ovviamente ma tengo molto anche alla città di Lucca che mi ha adottato e alla quale sono affezionato. Mi fa molto piacere ricevere questa serata di celebrazione per Mediterraneo. Vorrei essere lì con voi come i soldati sull’isola di Kastellorizo tutti insieme a “pensare che le cose brutte siano per un pochino lontane” …non dimentichiamocele però, e cerchiamo di andare avanti. Sono con voi e vi abbraccio di tutto cuore!”.