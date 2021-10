Ripartono i giovedì al Centrale col Circolo del cinema: ecco il programma

Dopo quasi un anno di sosta, giovedì (14 ottobre) al cinema Centrale riparte in sicurezza la nuova stagione del Circolo del cinema di Lucca. Molte le pellicole interessanti e le prime visioni in programma.

Si inizia giovedì, dunque, con Mai raramente a volte sempre, di Eliza Hittman, orso d’argento al 70esimo festival di Berlino. Il 21 ottobre sarà la volta de Il ragazzo più bello del mondo, ritratto di Bjorn Andresen, il bambino-attore scelto da Luchino Visconti per Morte a Venezia.

Il 28 ottobre ci sarà anche il film atteso di Marco Bellocchio, Marx può aspettare, con una splendida colonna sonora del compianto Ezio Bosso. Si prosegue con due appuntamenti dedicati a Jodorowsky: il 4 novembre con Psicomagia, un’arte per guarire e l’11 novembre con la sua edizione di Dune.

Giovedì 18 novembre Il gioco del destino e della fantasia chiude i titoli certi del programma che, però, non finisce, ma prosegue fino al 2 dicembre con due film ancora da definire.

Il programma di San Micheletto presenterà una breve retrospettiva su uno dei più liberi e dissacranti registi americani, Robert Altman. Ha raccontato l’America, tante americhe, per cinquant’anni. Un tempo sufficiente per produrre grandi affreschi, lucidi e ironici, con ottantanove regie tra televisione, cinema e teatro. Sempre lontano dai luoghi comuni, con il caos rumoroso della vita reale, reso armonico dai suoi cori attoriali.

Il programma prevede: Un matrimonio (8 novembre), Terapia di gruppo (eccezionalmente martedì 16 novembre), America oggi (22 novembre) e il documentario Altman di Ron Mann (29 novembre). Il ciclo si conclude il 6 dicembre con un sentito omaggio a Leonardo Ghivizzani, membro del Circolo del Cinema venuto a mancare due anni fa con la proiezione di Giorno di festa di Jacques Tati.

Per accedere al cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25 euro per i giovedì al Centrale. Inoltre da quest’anno si può sottoscrivere l’abbonamento young (10 euro) per i nati dopo l’1 gennaio 1997 e l’abbonamento sostenitore (100 euro) che danno entrambi libero accesso a tutte le proiezioni dell’anno.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al cinema Centrale oppure alla Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.