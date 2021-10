Successo per la terza edizione di Equilucca 2021, la passeggiata a cavallo e in carrozza nel centro storico della città svoltasi la scorsa domenica (10 ottobre).

L’evento, nato da un’idea del Centro equitazione la Luna con la collaborazione e il contributo del Comune e con il patrocinio della Federazione italiana sport equestri ha visto una cinquantina di cavalieri e quattro pariglie più un attacco singolo, scortati dalla polizia municipale sfilare tra le vie cittadine per osservare le peculiarità architettoniche, artistiche e culturali. La manifestazione è stata apprezzata anche dai numerosi turisti in giro per il centro storico.

Eleganti infatti i cavalieri che hanno sfilato, imponenti le carrozze che hanno permesso ai partecipanti provenienti da tutta la Toscana di ammirare la città ad altezza di cavallo e di carrozza. Il corteo con partenza dalla sede del centro equitazione La Luna è sceso lungo Borgo Giannotti, per entrare all’interno della città da Porta Santa Maria e proseguire sulle mura urbane e nelle vie del centro,

La passeggiata ha portato i cavalieri a visitare piazza Napoleone, piazza del Giglio per giungere in piazza del Duomo e ammirare la cattedrale di San Martino per poi passare in piazza San Francesco e poi ancora in piazza San Pietro Somaldi, attraversando un piccolo tratto di via Fillungo, davanti alla Chiesa di San Frediano. Qui i cavalieri hanno fatto una piccola sosta per i saluti del primo cittadino Alessandro Tambellini. Al ritorno dalla passeggiata è stata consegnata dalle mani di Alessandra Deverio, istruttrice del Centro La Luna, coccarda della Fise e cappellino creato appositamente per l’evento con i colori del centro organizzatore.