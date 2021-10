La pittura che suona: a Palazzo Ducale appuntamento su Luigi Boccherini

Sabato (23 ottobre) alle 16 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale si terrà il primo appuntamento autunnale del quarto ciclo di incontri La pittura che suona con una conversazione dal titolo Luigi Boccherini: ritratto di un artista a cura del professor Marco Mangani e dei violoncellisti Gaetano Nasillo e Sara Bennici.

La pittura che suona è un progetto ideato dall’Associazione musicale Concentus Lucensis e vede, in quest’occasione, la collaborazione con il Centro Studi Boccherini, il Settecento musicale a Lucca e la Flam.

L’intento del percorso è di mettere in relazione la storia dell’arte e la storia della musica, dando forma e suono agli elementi costitutivi, tecnici e formali che si intrecciano nell’opera d’ingegno. In particolare, nella conferenza Marco Mangani illustrerà ed analizzerà i ritratti del violoncellista e compositore lucchese mentre i violoncellisti, Gaetano Nasillo e Sara Bennici, eseguiranno tre sonate per violoncello (Sonata il La maggiore G4, Sonata il Fa maggiore G.579, Sonata in Mib maggiore G.566).

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo concentuslucensis@gmail.com.

Per gli insegnanti è previsto il riconoscimento come corso di aggiornamento e per gli studenti si rilascia un attestato valido come credito formativo.

La programmazione completa è consultabile sul sito dell’associazione www.concentuslucensis.it o sui canali social. Per altre informazioni: severilinda@gmail.com o 328.8143696 (durante gli eventi).