Sgrò, esce il nuovo singolo del cantautore lucchese

Da venerdì (22 ottobre) sarà disponibile in digitale Stai bene (distribuito da Artist First), il nuovo singolo del cantautore lucchese Sgrò. Il singolo anticipa un album di prossima uscita.

Il brano, scritto dallo stesso Sgrò, è la descrizione del buio che può esistere tra due persone. Il cantautore lucchese racconta di questo parlando di “insonnie”, di “burroni”, di “capelli sporchi”, di fucili nascosti tra i denti e di padri gettati nel fiume.

Nostalgico, metaforico, autoironico Sgrò per molti anni ha chiuso la sua voce in casa, non permettendole mai di uscire, neanche per incontrare un pubblico di amici. Col tempo, la sua voce è diventata un tutt’uno “con le stoviglie, con i bicchieri, con qualsiasi oggetto domestico”. Quest’estate, tuttavia, il cantautore lucchese ha deciso che era il momento di uscire e così è stato: si è esibito lungo tutta la riviera adriatica (da Comacchio in Emilia Romagna fino a Peschici in Puglia) nel Manchi solo tour, un tour per strada. Niente palchi, niente pubblico, niente assembramenti: solo Sgrò, una chitarra, un amplificatore e le immancabili zanzare.

Inoltre quest’estate Sgrò ha suonato a festival come il Lumen di Vicenza, il Ripartire di Lucca, il Viareggio Music Festival e il Mei di Faenza.