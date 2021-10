A ‘Canone in verso’ l’ultimo appuntamento con la serata dedicata a Bob Dylan

Ultimo appuntamento, domani (23 ottobre) per Canone in verso. Quattro appuntamenti tra musica e poesia, la rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, che per tutto il mese di ottobre ha animato la chiesa di San Francesco. A chiudere il ciclo, alle 21 ci saranno David Riondino e Pietro Brunello con la serata spettacolo Bob Dylan. Layers of skin and slippery grey. Ottant’anni di moltitudini, per celebrare tra parole e musica gli ottanta anni del cantautore più influente della storia.

Attraverso la narrazione colta e spigliata di Riondino e l’interpretazione delle canzoni di Brunello, voce e chitarra, la sera racconta l’onda dylaniana che in sessant’anni ha travolto, in maniera simile, generazioni distanti tra loro. La dimensione artistica e la dimensione umana di Bob Dylan vengono chiarite e approfondite ripercorrendo i momenti più rilevanti della sua carriera, a partire dagli album che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, passando per i numerosi e repentini cambi di direzione, fino ad arrivare al Never Ending Tour e alle più recenti pubblicazioni.

Sebbene le canzoni siano il modo più efficace di addentrarsi nella figura di Bob Dylan, la narrazione è un prezioso elemento che permette di cogliere l’attualità della sua arte e l’importanza che questa ha ricoperto nella cultura di tante generazioni. Narrazione e musica si uniscono per celebrare gli ottant’anni del cantautore più influente della storia, ricercando e facendo attenzione alle sue infinite sfumature. La serata, come tutte le altre del ciclo, è a ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito fondazionecarilucca.it. Le prenotazioni saranno aperte fino alle 12 di domani, fino a esaurimento posti. L’accesso alla chiesa è consentito esclusivamente ai possessori di green pass in corso di validità. Sarà necessario presentarsi all’ingresso 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.