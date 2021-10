Si chiama Time Clocks ed è il nuovo album di Joe Bonamassa ed è il grande protagonista dell’apertura serale dello Sky Stone & Songs, in programma per il giorno antecedente l’uscita del disco e, cioè, giovedì (28 ottobre).

Ancora una volta, Lucca è stata scelta dalla casa discografica per promuovere con un evento speciale una delle più attese uscite di questo autunno e che riguarda un chitarrista tra i più celebri, Joe Bonamassa appunto.

A partire dalle 20,30, la musica di Bonamassa sarà la colonna sonora dello Sky Stone e si potrà acquistare il nuovo album nella prevendita speciale, organizzata dalla casa discografica. Tutti coloro che acquisteranno il disco nella serata di prevendita, avranno in omaggio un gadget pensato appositamente per questo album e realizzato in edizione limitatissima.

Time Clocks – la cui uscita ufficiale è in programma per il 29 ottobre – è stato registrato ai Germano Studios/The Hit Factory di New York ed è stato mixato da Bob Clearmountain (noto per aver lavorato, tra gli altri, con Bruce Springsteen, The Rolling Stones, Toto e Bon Jovi). Prodotto da Kevin Shirley, ha come produttore esecutivo Roy Weisman, l’album vede all’opera una band di tutto rispetto, formata da Steve Mackey al basso, Lachy Doley al pianoforte; Bunna Lawrie al didgeridoo, Bobby Summerfield alle percussioni e Anton Fig del ‘Late Night with David Letterman’ alla batteria e percussioni.

Ai cori troviamo invece Mahalia Barnes, Juanita Tippins e Prinnie Stevens.

Molto suggestiva la copertina che è stata curata da Hugh Syme che ha lavorato anche con Rush, Aerosmith e Whitesnake.

Anche questo lavoro è caratterizzato dalla grandissima tecnica che da sempre è il tratto principale di questo chitarrista e lo fa amare da musicisti e appassionati di buona musica.

Per informazioni: 0583/491389