Novità per i fumetti a Lucca Comics: c’è anche il padiglione Bernardini

Mancano pochi giorni alle giornate in presenza a Lucca Comics & Games e in questa edizione i fan del fumetto potranno godere di una importante novità.

BeccoGiallo, Coconino Press, SaldaPress e Shockdom hanno unito le forze per allestire uno spazio ricchissimo di grandi titoli e grandi ospiti: dal 29 ottobre al 1 novembre questi editori saranno ospitati in un loro padiglione in piazza Bernardini, nel pieno centro di Lucca e a pochi passi da piazza Napoleone.

Nel Padiglione Bernardini, in ampi spazi e in tutta sicurezza, lettori e fan avranno la possibilità di acquistare le novità editoriali delle quattro case editrici e soprattutto di incontrare decine di ospiti nazionali e internazionali, a partire da Ryan Ottley – disegnatore e contributing creator di Invincible, presentato da saldaPress a Lucca nella nuova edizione Omnibus –, per arrivare a Zuzu – che presenta in anteprima a Lucca il suo nuovo graphic novel Giorni felici – e ancora Sio ed Ensi.

Di seguito tutti gli autori che saranno presenti per dediche, disegni e chiacchiere ai rispettivi stand: Becco Giallo: Ensi, Prenzy + Alex Crippa, Fast Animals and Slow Kids, Coma Empirico, Cheit.jpg, Nicolò Targhetta, Mirko’s Scribbles, The Sando, Arianna Melone, Liuba Gabriele, Paolo Lo Galbo, Paolo Gallina, Michele Botton, Francesco Segala, Tomato comics, Chiara Rai- mondi, Pietro Sartori, Letizia Cadonici, Matteo Marino ed Ernesto Anderle.

Coconino Press: Pablo Cammello, Francesco Cattani, Manuele Fior, Lorenzo Ghetti, Roberto Grossi, Antonio Pronostico, Fulvio Risuleo, Squaz e Zuzu.

SaldaPress: Paul Azaceta, Federico Bertolucci, Giuseppe Camuncoli, Gloria Ciapponi, Luca Conca, Lorenzo De Felici, Lisandro Estherren, Lorenzo Ghetti, Francesco Guarnaccia, Laura Guglielmo, Stefano Landini, Vittoria Macioci, Ryan Ottley, Loren zo Palloni e Giorgio Pontrelli.

Shockdom: Sio, Dado, Loputyn, Bigio, Elisabetta Cifone, Fumeddy, Luca Berlati, Emanuele Tonini, Nebbioso e Alberto Petrosino.