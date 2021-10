Anche Lucca Comics si unisce al cordoglio per la morte di Giovanni Fedeli

Lucca Comics & Games si unisce al cordoglio della città per la scomparsa di Giovanni Fedeli, che aveva a lungo collaborato anche con il festival. Dal 2012 al 2017, con la Cattiva Compagnia infatti aveva partecipato all’organizzazione e alla messa in scena degli spettacoli offerti nello spazio teatro del Lucca Junior.

“Con Giovanni – sottolinea il direttore Emanuele Vietina -, avrei voluto personalmente riuscire a fare più cose assieme, per Lucca Comics & Games. Aveva attraversato tutti i nostri mondi, amava il fumetto storico, e ancora ricordiamo dopo 25 anni, la rappresentazione per le vie del centro delle Le Torri di Bois-Maury, nell’anno in cui al maestro Hermann aveva una bella mostra in quellla chiesa di San Cristoforo dove la rassegna torna dopo tanto tempo. Aveva bazzicato i giochi di ruolo senza mai gettarsi nella mischia perché era il teatro la sua passionaccia. E con l’associazione di cui era presidente, la Cattiva Compagnia, aveva realizzato progetti importanti di teatro ragazzi, la sua specialità. Abbiamo perso un motore culturale per il territorio, un autore di festival, un amico della manifestazione. Il nostro pensiero va alla famiglia, alla moglie Ramona e alla loro bambina, che sono nei nostri cuori”.