È la lucchese Silvia Rivieri la nonna più “sprint” d’Italia.

Domenica scorsa (24 ottobre) nell’area eventi dell’Hotel Milano Resort di Bellaria si è infatti svolta la 17esima edizione di Miss Nonna, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Tema Spettacoli, ideato da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età. Le 19 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 43 anni la partecipante più giovane, 69 anni la nonna più grande in gara, nel pomeriggio, hanno fatto passerella, a bordo delle auto d’epoca, nell’Isola dei Platani, il salotto della città rivierasca, mentre in serata, hanno sfilato e si sono sfidate in varie prove, tra canti, belli e recite per aggiudicarsi il titolo. Titolo che è andato a Elisabetta Farabolini, eletta Miss Nonna 2021 all’età di 50 anni.

Tra le fasce assegnate nel corso della serata però quella di Miss nonna sprint è andata alla fotografa lucchese Silvia Riveiri che all’età di 46 anni è mamma di Helena, Giulia e Matteo e nonna di Filippo di 2 anni.