Comics&Science, doppio appuntamento in Sala Tobino di Palazzo Ducale

Comics&Science, progetto di divulgazione scientifica a fumetti patrocinato dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), che dal 2012 collabora con Lucca Comics&Games con incontri dedicati al fumetto e alla scienza, non mancherà all’edizione 2021 della kermesse lucchese.

Nel corso della manifestazione presenterà e renderà disponibili al pubblico due nuovi volumi: il primo, Comics&Science – The Eo Issue, è stato realizzato in collaborazione con diversi istituti del Cnr ed è dedicato alla storia, alla scienza e alle tecniche utilizzate per l’osservazione della terra. Al suo interno è contenuta la storia inedita Occhi aperti sul pianeta Terra, scritta da Alessio Schreiner e disegnata dal disneyano Doland Soffritti.

Il secondo, Comics&Science – The Crystals Issue, è invece un’edizione speciale realizzata in collaborazione con la Società italiana di mineralogia e petrologia (Simp) e l’Associazione italiana cristallografia (Aic) e contenente la storia inedita Misterius: speciale cristallografia di Leo Ortolani. In quanto edizione speciale, il volume non sarà disponibile per l’acquisto diretto, ma si potrà ottenere in omaggio partecipando agli incontri di Comics&Science o acquistando almeno due volumi regolari di Comics&Science allo stand Lucca Official (Padiglione Napoleone, NAP304).

Gli incontri si terranno in sala Tobino di Palazzo Ducale sabato (30 ottobre) alle 12 e domenica alle 11,30. Moderano Roberto Natalini e Andrea Plazzi.