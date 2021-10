Lucca Comics, al Real Collegio lo spazio dedicato all’ambiente con Unicoop Firenze

Ci sarà anche Unicoop Firenze al Lucca Comics and games. La cooperativa gestirà uno spazio al Real Collegio dove sarà protagonista l’attenzione per l’ambiente, grazie all’intervento di Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale e scienziato di fama internazionale, che venerdì (29 ottobre) alle 18 terrà un intervento sul futuro del pianeta e il contributo che possono dare gli alberi a una mitigazione della problematica del cambiamento globale. Insieme al Mancuso, parlerà di cambiamento climatico e possibili strumenti per contrastarlo anche Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente. È possibile prenotare all’indirizzo sez.lucca@socicoop.it

Al centro dello spazio al Real Collegio il progetto Abbraccia un albero, dai vita a un bosco e la vendita di una selezione di prodotti Fior fiore e Vivi verde, oltre alla degustazione gratuita del caffè e di altri prodotti presenti nei punti vendita Coop.fi. All’interno dell’allestimento presente anche una postazione di realtà virtuale, con un visore che permetterà di vedere e vivere in 3d la zona oggetto della campagna Abbraccia un albero: un’area ex industriale nel Comune di Montopoli Valdarno, lungo la Firenze Pisa Livorno. Grazie a un video interattivo realizzato da Informatore con Ett sarà infatti possibile calarsi direttamente nell’area dell’intervento, vedere lo stato dello spazio all’inizio del progetto e attraverso una serie di rendering animati scoprire come sarà il bosco al termine delle piantagioni e dopo che gli alberi saranno cresciuti.