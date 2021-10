Uno dei più importanti rapper italiani e vera e propria icona del freestyle, Ensi, presenterà in anteprima a Lucca il suo nuovo progetto, il graphic novel Santuario 2105 in uscita per BeccoGiallo editore giovedì 4 novembre.

Insieme allo sceneggiatore Alex Crippa e al disegnatore Prenzy, Ensi ci accompagnerà all’interno della storia di Santuario 2105: un futuro distopico alla Mad Max dove un killer violento e solitario si ritrova a fuggire da creature mostruose. Una narrazione per immagini che rievoca i concetti, le tematiche e le atmosfere della poetica di Ensi.

Seguirà il firmacopie e una performance musicale del rapper che per l’occasione presenterà un suo nuovo singolo e si esibirà in brani dell’ep Oggi da cui il fumetto trae ispirazione, con un momento dedicato al suo marchio di fabbrica: il freestyle.

Solo a Lucca saranno disponibili le copie a tiratura limitata di Santuario 2105 con la variant cover disegnata da Giulio Rincione.

L’appuntamento è all’auditorium di San Giovanni questo sabato (30 ottobre) alle 14,30.