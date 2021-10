Dal Kilimangiaro a Lucca, Yasmeen al Naijar racconta ‘Il sogno della pace in Palestina’

È stata la prima donna araba con disabilità a scalare il Kilimangiaro. Yasmeen al Naijar sarà la protagonista dell’iniziativa pubblica Il sogno della pace in Palestina, in programma martedì prossimo (2 novembre) alle 18 nell’auditorium della Casa della Memoria e della Pace sulle Mura urbane, al castello di porta San Donato Nuova.

Intervistata da Luisa Gianni, la ragazza racconterà in particolare la situazione attuale nella terra palestinese. A portare i saluti dell’amministrazione saranno il delegato ai diritti Daniele Bianucci, il delegato alla cooperazione internazionale Francesco Lucarini e l’assessora Ilaria Vietina.

“Yasmeen Al Naijar è la ragazza palestinese che, pur essendo priva di una gamba, è riuscita a scalare il Kilimangiaro – spiegano gli organizzatori –. La sua storia di coraggio è ancora più importante, perché è una testimone diretta ed attenta della situazione attuale in Palestina, ed impegnata direttamente a costruire la pace in una terra tanto tormentata”.

Per sostenere le iniziative di Assopace, al termine dell’incontro le associazioni hanno organizzato una cena italopalestinese all’Antica Drogheria in via Elisa. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 328 7651420 o alla mail luisa.gianni64@gmail.com.