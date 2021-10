Le nuove frontiere del fumetto online: a Lucca Comics arriva la piattaforma Jundo

Anche Jundo, la piattaforma digitale italiana per la lettura di fumetti online prodotti da giovani autori e autrici sarà presente a Lucca Comics and Games.

In uno stand dedicato presenterà i volumi cartacei dei primi nove original ad avere completato la pubblicazione digitale: Memento, Kamikaze, My Little Antichrist, Il Cacciatore di Idee, Pandemonium235, Harakiri, Fiabe Nere, Syzygy, Outlaw Girl.

Oltre alla presenza dei vari autori nel corso delle giornate, domenica (31 ottobre) alle 16 nella Sala Tobino si terrà il Digital revolution panel organizzato da Jundo dal titolo Dalla digitalizzazione ai webtoon: un nuovo mondo del fumetto sull’innovazione tecnologica e artistica nel mondo del fumetto. Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria (redattore, content creator e volto di Tom’s Hardware CulturaPop e creatore de Il trono di Zeth) guiderà la discussione con Lorenzo Carucci (Lead strategist di Jundo), Marco Schiavone (Investor di Tacotoon), Dario Sicchio (Editor di Tacotoon e autore di webcomic) e Lucio Staiano (Ceo di Shockdom) sulle opportunità aperte dalla trasformazione in atto, sulle difficoltà e i rischi.

Jundo consente di fruire sia di contenuti originali realizzati da artisti emergenti sia di opere straniere finora inedite in Italia. La piattaforma digitale, accessibile da qualunque dispositivo con un abbonamento mensile di 1,99 euro, nasce con l’obiettivo di abbattere l’eterno conflitto tra digitale e cartaceo, dando la possibilità agli artisti stessi di proporre le proprie opere nei due formati. Tramite sito e app, il lettore avrà inoltre la possibilità di leggere gratuitamente il primo capitolo di ogni opera. Inoltre, in virtù della visualizzazione digitale, ogni opera è progettata per una fruizione ottimale su smartphone, tablet e pc. Il catalogo propone al lettore un’offerta che va dai manga, al fantasy, allo sci-fi, horror, azione/avventura. Non mancano anche traduzioni di opere americane, francesi e giapponesi. Al momento in catalogo sono presenti 67 opere di cui 23 Original. Inoltre, dalla stessa piattaforma, tramite lo shop integrato è attualmente possibile – fino al primo novembre – preordinare i primi 9 Original (di cui il 100% va all’autore) e dal 15 novembre inizierà la vendita effettiva. In futuro, sarà possibile acquistare anche le opere di diverse delle realtà partner.

Ecco il calendario degli incontri.