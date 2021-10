Lucca Comics and Games, ecco l’indispensabile per la prima giornata di eventi

Come tutti gli anni sono tante le cose da vedere a Lucca Comics and Games. Fin dalla prima giornata, quella di domani (29 sette,mnre), quella dove con tutta probabilità sarà più facile visitare i padiglioni.

Al di là della inaugurazione ufficiale (doppia, divisa fra Muf e Teatro del Giglio alle 11 e alle 12) non mancano le suggestioni. Ecco l’indispensabile, a nostro modestissimo parere, per la prima giornata di eventi.

Alle 11 al Cinema Astra si parte alla grande con la proiezione del documentario su Frank Miller, il fumettista autore di Sin City e 300, noto per le sue collaborazioni con Dc Comics e Marvel. Sempre alle 11 inizia la lunga parata dei Cosplay, che si limiterà alla zona di Villa Bottini: c’è la parata degli Avengers.

Alle 12,30 nella chiesa del Suffragio, verrà presentato ufficialmente il gioco Kerygma! ispirato agli atti degli apostoli. Insieme all’ideatore iniziale, l’evangelico Mauro Granducci, saranno presenti: l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, Francesca Fazzi presidente di Lucca Crea e Domenico di Giorgio autore della dV Giochi. Coordinerà il panel Tiziano Antognozzi. Kerigma! è stato creato infatti in collaborazione con l’arcidiocesi di Lucca e dV Giochi, da un’idea di Granducci poi condivisa e sviluppata da esperti (credenti e non credenti) di Lucca Crea. Si tratta di un prototipo avanzato che sarà testato durante Lucca Comics&Games da gruppi di giovani: è ancora possibile iscriversi ai test che si svolgeranno nel salone del vescovato di Lucca sabato e domenica dalle 15 alle 18. Per partecipare ai test basta avere più di 13 anni, compilare il form di iscrizione su www.diocesilucca.it/giovani e avere il green pass.

Appuntamento il pomeriggio, alle 14,30, all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ci sarà l’incontro animato con l’illustratore Emanuele Benetti e Davide Calì che presenteranno ai più piccoli I cavalieri delle buone maniere (Kite edizioni), una divertente storia nata dalla penna di Pierdomenico Baccalario e illustrata da Emanuele Benetti, vincitore del Premio di illustrazione editoriale Livio Sossi 2020. Dedicata al premio anche una delle mostre in auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Per l’area Movie primo grande appuntamento alle 15 al cinema Moderno. Per The Witcher – La serie, in onda su Netflix, c’è l’incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright, il production designer Andrew Laws e gli attori Kim Bodnia e Joey Batey. Modera Gianmaria Tammaro.

Ritorno in auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca alle 16. Previsto l’incontro con Paolo Barbieri che racconterà i suoi mondi e le sue creature, dai libri illustrati fino al poster di Lucca Comics & Games 2021. In contemporanea in San Giovanni si celebra assiemee agli editor e agli autori di SaldaPress i 20 anni della casa editrice di The Walking Dead, Invincible e Undiscovered Country.

In occasione della presentazione del quarto volume della serie Il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel della polizia, curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione, Poliziamoderna (con introduzione di Riccardo Iacona giornalista e autore televisivo con prefazione di Lamberto Giannini, capo della Polizia), scritta da Luca Scornaienchi, direttore artistico del museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog, al Real Collegio si potrà diventare dei veri investigatori. Grazie alla collaborazione della questura di Lucca, il quarto volume della serie di Mascherpa – dal titolo Onorata Sanità – verrà presentato in modalità ludica, cioè attraverso un gioco di ruolo legato alla trama del libro, il Gdr Onorata sanità, al quale potranno partecipare tutti i visitatori. I partecipanti al gioco svolgeranno il sopralluogo sulla scena del crimine insieme alla vera polizia scientifica e al commissario Mascherpa in carne ed ossa, che li ospiterà nel suo ufficio guidandoli nel complicato mondo delle indagini tra interrogatori, sospettati e indizi svianti. Non mancheranno i premi a coloro che risolveranno il caso. A lanciare il gioco di ruolo sarà il questore della provincia di Lucca Alessandra Faranda Cordella al primo piano del Real Collegio di fronte alla “area game” di Mascherpa e al corner di Poliziamoderna che rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre all’ultimo pubblicato, Onorata sanità, anche i tre precedenti libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi. I ricavati delle vendite saranno devoluti al piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche gravi dei figli degli appartenenti alla polizia.

Alle 16,30 primo appuntamento in San Francesco con Rock ’n Comics, format che unisce musica e fumetto. Protagonista di questo incontro è Pau, frontman dei Negrita: 25 anni da carriera, durante la pandemia ritorna alle sue origini di artista visivo sviluppando uno straordinario dialogo artistico con l’autore Simone Bianchi già interprete degli universi Marvel e Dc. In conversazione con i due artisti anche il giornalista Luca Valtorta. Il live drawing sarà realizzato da Walter Leoni, omaggiato dal festival con una mostra personale alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, dove ha trovato casa per i giorni del festival anche la mostra Pau – Art Rock Couture Volume 1. Modera Andrea Rock, dj poliedrico con la passione del fumetto.

In occasione dell’anniversario dantesco e dell’arrivo al cinema di Dune, dall’omonimo romanzo di Frank Herbert alle 17 nell’auditorium del Suffragio, autori e creativi appassionati di crossmedialità parlano e si confrontano sul tema. Sono Luca Tarenzi (autore della trilogia L’ora dei dannati), Manlio Castagna (Petrademone, 116 film da vedere prima dei 16 anni), Aislinn (Angelize, Melusina), e Riccardo Sirignano (ideatore di Inferno Rpg, realizzato da Acheron Games con Epic Party Games). L’incontro sarà condotto da Chiara Codecà.

Alle 18,30 Carlo Lucarelli presenterà per la prima volta al pubblico all’auditorium del Suffragio, insieme al giornalista e conduttore Nicolas Ballario, In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, il libro ispirato all’omonima serie prodotta da Tiwi e andata in onda su Sky Arte nello scorso inverno. In otto capitoli, il celebre scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo conduce il lettore alla riscoperta delle fiabe più note, svelando – con l’accompagnamento di quaranta tavole illustrate e oltre cento immagini d’archivio – i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili che si celano al loro interno, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumi delle epoche in cui sono nate. Perché forse, in fondo, il cattivo non è sempre il lupo.

Sempre alle 18,30 in San Francesco Alessandro D’Avenia, Franco Nembrini e Gabriele Dell’Otto parlano del progetto che li ha visti coinvolti per quattro anni per una nuova edizione della Divina Commedia di Dante illustrata.

Chiusura serale al teatro del Giglio dalle 21 con la prima nazionale di L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi. un’opera teatrale di Francesco Niccolini, prodotta da Accademia Perduta Romagna Teatri e Società per Attori, in collaborazione e in anteprima a Lucca Comics & Games. Una riflessione sull’abbandono e sull’amore negato. Su come la vita spesso non fa sconti ed è impietosa. E che qualche volta è più difficile andare da Imola a Lucca, che da Imola sulla Luna. A prima vista L’Oreste può sembrare un monologo, dato che in scena c’è un solo attore in carne e ossa. Ma quel che attende lo spettatore è ben altro. Grazie alla mano di Andrea Bruno, lo spettacolo funziona con l’interazione continua tra teatro e fumetto animato: l’Oreste riceve costantemente visita dai suoi fantasmi, dalle visioni dei mondi disperati che coltiva dentro di sé, oltre che da medici e infermieri. Un impossibile viaggio tra Imola e la Luna attraverso la tenerezza disperata di un uomo abbandonato da bambino, e che non si è più ritrovato. Dopo lo spettacolo, sarà presentato in anteprima anche l’omonimo volume di Francesco Niccolini e Andrea Bruno, edito da Poliniani Editore.