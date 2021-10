Si alza il sipario sull’edizione 2021 di Lucca Comics & Games: venduti i 90mila biglietti a disposizione

Lucca Comics and Games, su il sipario per la ripartenza. Già, perché è proprio un “riveder le stelle” dopo l’edizione di Lucca Changes dell’anno scorso quello che sta vivendo la città in queste ore.

Sono tornati e da domani saranno popolati dai visitatori, gli stand e i padiglioni. Per una edizione diffusa che toccherà, oltre che il centro storico anche altri luoghi come il Palasport, che torna dopo decenni ad ospitare la manifestazione e il Polo Fiere dove c’è il Japan Palace. I lavori per l’allestimento dureranno che per tutta la nottata di oggi e nelle prime ore della mattina: un tour de force perché si arrivi al taglio del nastro con tutto perfetto e al suo posto.

Saranno 12500 al giorno i visitatori, che hanno polverizzato i 90mila biglietti limitati messi in vendita per la manifestazione. Si attendono, ma si spera non siano in un numero eccessivo, anche alcuni visitatori senza biglietto, seppur non ci siano praticamente eventi cui è possibile assistere gratuitamente.

Per l’accesso occorre presentarsi in uno degli hub welcome desk (piazza San Romano, Polo Fiere, Palatagliate) dove verrà misurata la temperatura e verificato il possesso del green pass. Questo permetterà di ottenere il braccialetto, uno diverso per ogni giorno di fiera, per poter partecipare ai diversi eventi. Questo potrebbe creare qualche difficoltà soprattutto nelle prime ore dell’evento, che, ricordiamo, apre alle 9 e chiude alle 19,30. Gli hub sono aperti dalle 7 del mattino alle 18,30.

Non ci sono biglietterie per la manifestazione, sia perché sold out, sia perché si è deciso di utilizzare il solo modello print@home per evitare file e assembramenti.

L’inaugurazione

La cerimonia inaugurale, infatti, vedrà la presenza del ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone. L’appuntamento è alle 11, alla Caserma Lorenzini (ex Muf) in piazza San Romano, uno dei nuovi siti della manifestazione. Le autorità sono attese poi al teatro del Giglio alle 12 dove dopo i saluti del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e del presidente della Regione Eugenio Giani alle presenza della presidente di Lucca Crea, Francesca Fazzi e del direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, si terrà un importante incontro fra il ministro Fabiana Dadone e il professor emerito di sociologia del lavoro Domenico De Masi. L’incontro vede la partecipazione anche di Sara Colaone, fumettista e illustratrice, premiata come Gran Guinigi come miglior disegnatrice a Lucca Comics & Games 2017.

I 10+1 buoni motivi per essere a Lucca Comics and Games

La città del fumetto: Anche quest’anno a Lucca Comics & Games si danno appuntamento i più grandi nomi del fumetto a livello nazionale e internazionale. Tra i tanti nomi confermati: Sio, che presenta il suo primo libro illustrato La bambina che voleva diventare un sasso (Feltrinelli Comics); Leo Ortolani con il suo nuovo fumetto Blu Tramonto (Feltrinelli Comics); Bastien Vivés e Martin Quenehen, che incontreranno i fans e i lettori di Oceano Nero (Cong), reinterpretazione formidabile e rivoluzionaria di Corto Maltese. E ancora Star Comics che torna inoltre sul palco di Lucca Comics & Games con un nuovo, scoppiettante show all’insegna del fumetto e della magia, lo Star Comics Circus per presentare le novità editoriali del prossimo anno insieme a un ospite d’eccezione, il prestigiattore Andrea Paris. Immancabile anche l’appuntamento con Zerocalcare dedicato a alla sua serie Strappare lungo i bordi, in arrivo su Netflix.

Frank Miller: il maestro del fumetto. Torna a Lucca Frank Miller, che incontrerà il pubblico del festival nel corso di una masterclass preceduta dalla proiezione di Frank Miller – American Genius, documentario diretto da Silenn Thomas incentrato sulla carriera di uno dei fumettisti più amati, noto per i suoi tanti capolavori, da Sin City a 300, passando per le collaborazioni con Dc Comics e Marvel. Il film esplora la carriera lunga quasi mezzo secolo dell’autore, divenuto un punto di riferimento per l’arte dello storytelling, la cultura pop e la politica grazie alle sue opere.

Sono ancora vivo, l’attesissimo graphic novel di Roberto Saviano – Roberto Saviano presenterà al pubblico del festival il suo ultimo lavoro, l’attesissimo Sono Ancora Vivo (Bao Publishing). Quest’opera, arrivata dopo anni di intensa e meticolosa lavorazione, è il racconto di un sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi, l’opera più personale pubblicata finora, il primo graphic novel realizzato dalla mano eccelsa del fumettista e illustratore israeliano Asaf Hanuka. Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante, Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della propria esistenza: la protezione costante che gli permette di restare in vita. Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a oggi più personale.

Graphic Novel Theatre – Quest’anno Lucca raddoppia, con ben due appuntamenti dedicati alla commistione tra teatro e fumetto. Il primo dei due spettacoli è L’Oreste – Quando i morti uccidono i vivi, un’opera teatrale di Francesco Niccolini, prodotta da Accademia Perduta Romagna Teatri e Società per Attori, in collaborazione e in anteprima a Lucca Comics & Games. Il secondo appuntamento è con Corpicino a teatro – Pagine nere per nere cronache tratto dall’opera matura e senza pietà del geniale Tuono Pettinato, primo contenuto con cui Lucca Comics & Games intende celebrare l’artista e l’amico, per la regia di Francesca Caprioli e la curatela di Cristina Poccardi. Per rendere omaggio all’artista, domenica (31 ottobre) sarà il Tuono Day, giornata volta a celebrare Tuono Pettinato, con due imperdibili appuntamenti dedicati all’autore: Il fumettista che faceva air guitar, il duello definitivo fra le due anime di Tuono Pettinato: tra punk e cultura alta, fra ricerca e mainstream, i diversi aspetti dell’eclettico fumettista saranno rappresentati da varie personalità della cultura italiana, tutte accomunate dall’amore per il lavoro di Andrea Paggiaro: Valerio Lundini, comico, autore e conduttore, Silvia Bencivelli, giornalista e divulgatrice, la scrittrice Marta Barone, i registi Marco e Antonio Manetti in streaming e il musicista Simone Lucciola. A Lucca ci sarà anche l’anteprima del documentario Tuono. Il film nasce dalla collaborazione tra Lucca Comics & Games, Fish-Eye Digital Video Creation e Rai (prodotto da Fish-Eye Digital Video Creation, diretto da Dario Marani e scritto da Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini).

Tutte le novità dell’Area Movie. Dai panel di The Witcher, attesissima serie targata Netflix disponibile dal 17 dicembre, alla presenza dei protagonisti Kim Bodnia e Joey Batey, la creatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright e il production designer Andrew Laws e Encanto, nuovo film d’animazione targato Disney nelle sale italiane dal 24 novembre, alla presenza degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel del film, fino alle proiezioni del nuovo lungometraggio Marvel Studios Eternals, il thriller di Edgar Wright Ultima notte a Soho, il nuovo capitolo dell’iconica saga Ghostbusters: Legacy. E poi ancora le serie tv con Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, l’attesissima nuova serie drama di Disney+ con Michael Keaton, che arriverà sulla piattaforma streaming venerdì 12 novembre, Stalk serie RaiPlay alla presenza del regista e dei protagonisti Simon Bouisson, Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, la nuova serie targata Dc Superman & Lois. Inoltre, la Casa del Boia ospita un’esclusiva esperienza immersiva di Prime Video dedicata alla nuova attesissima serie La Ruota del Tempo, basata sugli omonimi romanzi best-seller di Robert Jordan. I visitatori di Lucca Comics & Games potranno entrare nel mondo de La Ruota del Tempo e saranno accolti virtualmente dal cast della nuova serie Amazon Original, per poi vedere alcune scene del primo episodio. Potranno inoltre immergersi nelle atmosfere della serie grazie ad un doppio green-screen e scoprendo in una mostra esclusiva i costumi originali de La Ruota del Tempo. I primi tre episodi de La Ruota del Tempo saranno disponibili su Prime Video dal 19 novembre, con un nuovo episodio ogni venerdì a seguire, fino al finale di stagione il 24 dicembre.

Rock ‘n’ Comics: il nuovo format targato Lucca Comics & Games. Il complesso di San Francesco ospita Rock ‘n’ Comics, format che unisce musica e fumetto: attraverso una serie di interviste performative, famosi artisti dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell’illustrazione legate alla propria storia. Tra gli ospiti che si alterneranno: Pau, frontman dei Negrita, che durante la pandemia ha riscoperto il suo amore per l’arte visiva, in uno straordinario dialogo artistico con l’autore Simone Bianchi; Caparezza, con l’unveil della variant cover del suo ultimo geniale album Exuvia, un eccezionale pop-up creato per lui dalla superstar a fumetti Simone Bianchi; Mahmood che in occasione dell’uscita del libro Ghettolimpo – Sui sentieri dell’anima, dialogherà con Sio di musica e fumetto; Shade che presenterà La fabbrica dei rapper, una divertente avventura a fumetti disegnata da Roberto d’Agnano; Cristina Scabbia, Marco Coti Zelati e Andrea Ferro dei Lacuna Coil, la gothic metal band italiana più conosciuta al mondo, da sempre appassionati di giochi e di geek culture.

Mostra Arcane. In principio fu League of Legends videogioco uscito nell’ormai lontano 2009 che ad oggi conta qualcosa come 100 milioni di giocatori nel mondo ed una delle community più attive a livello mondiale. Dal prossimo 7 novembre i fan del gioco, e non solo, potranno godersi Arcane, serie animata, ispirata all’universo di League of Legends, interamente prodotta da Riot Games ed affidata a Netflix per la distribuzione. Per celebrare questo importantissima espansione del multiverso League of Legends, è stata allestita una mostra dedicata ad Arcane presso il Muf ex-Museo del Fumetto, per un percorso museale che prevede bozzetti originali, schizzi e artwork, assieme a props originali per la prima volta in mostra. Sempre nella stessa area la street artist Alice Pasquini performerà dal vivo reinterpetando on il suo stile le protagoniste della serie Jinx e Vi.

Esports Cathedral Lucca C&G celebrerà gli esports presso la Esports Cathedral, all’auditorium di San Romano, in una quattro giorni dedicata ai titoli più giocati di sempre, si parità domani con Fortnite, per seguire sabato 30 con Pokèmon, mentre il 31 sarà la volta di League of Legends, per chiudere il 1 novembre con Clash Royal. Da segnalare in particoalre, sempre sabato, il Pokémon Lucca Party, un’intera giornata di spettacoli a tema in compagnia della community di Pokémon Millennium, oltre a talk ed incontri. L’attività è completamente organizzata e gestita da ProGaming Italia e Esl.

Il mondo del fantasy… In occasione dell’anniversario dantesco e dell’arrivo al cinema di Dune, dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, autori e creativi appassionati di crossmedialità parlano e si confrontano sul tema: Luca Tarenzi (autore della trilogia L’ora dei dannati), Manlio Castagna (Petrademone, 116 film da vedere prima dei 16 anni), Aislinn (Angelize, Melusina), e Riccardo Sirignano (ideatore di Inferno Rpg, realizzato da Acheron Games con Epic Party Games). Sarà a Lucca anche Carlo Lucarelli che presenterà per la prima volta al pubblico In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, il libro ispirato all’omonima serie prodotta da Tiwi e andata in onda su Sky Arte nello scorso inverno. A presentare il suo nuovo podcast ci sarà Maccio Capatonda, accompagnato da Herbert Ballerina e Valerio Desirò. Audible presenterà 2 live show: uno dedicato a Il maialino di Natale, l’ultimo romanzo di J.K. Rowling, e il secondo dedicato a The Sandman di Neil Gaiman, in collaborazione con Dc e Panini Comics. A 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Treccani celebra il Sommo Poeta attraverso una riflessione dedicata al prezioso volume di Treccani, un’opera che offre una serie eccezionale di spunti, al tempo stesso semplice e raffinata. Si daranno appuntamento a Lucca, in un incontro dal titolo La Commedia nello specchio delle immagini, Massimo Bray, direttore generale della Treccani, Lina Bolzoni, critica letteraria, e Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi che affronterà il nesso tra il testo e le immagini che lo hanno raccontato nel corso dei secoli, con un aperfomance dal vivo realizzata dall’autore del poste di Lucca C&G 2021 Paolo Barbieri. Per i più piccolo, e non solo, sarà a Lucca l’autore Jack Meggitt Phillips che incontrerà i fan di Bethany e la bestia.

…e quello del gioco. I talent del Gioco di Ruolo si danno appuntamento a Lucca Comics & Games per condividere le novità e le tendenze del settore con i fan e gli appassionati. Si comincia da InnTale, gruppo di streamer che condividono con migliaia di persone la loro passione per i giochi di ruolo su YouTube e Twitch, che torna a Lucca per presentare i nuovi progetti in partenza dal 2022. Figura di riferimento italiana per quanto concerne il gioco di ruolo organizzato e host del podcast La locanda del Drago Rosso, sarà tra gli ospiti anche Andrea “Il Rosso” Lucca che incontrerà il pubblico per il panel Nuovi orizzonti del gioco di ruolo organizzato, un talk per fare il punto dopo la pandemia e l’avvento delle nuove piattaforme virtuali per giocare a distanza. Dopo la Game science winter school del 2019, il game Science research center torna a Lucca Comics & Games con un’area esclusiva piena di attività ai tavoli da gioco e un denso programma di incontri dal vivo. A Lucca Games del Real Collegio (Stand Rgc234 – primo piano) sarà possibile provare una fitta lista di giochi in compagnia dei ricercatori che ne hanno seguito studio e creazione, adatti a qualsiasi tipo di giocatore. Nell’adiacente sala incontri, si alterneranno invece docenti, ricercatori e professionisti del settore per raccontare in profondità che cos’è la game science e dove sta andando (prenotazione obbligatoria).

Il Centenario del Milite Ignoto. La commemorazione della presidenza del consiglio dei ministri a Lucca C&G. Un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, capace di dare una nuova sostanza visiva e narrativa a quello che cento anni fa fu il “viaggio” del milite ignoto, senza retorica, con emozione, con verità. Un progetto a cura di Anna Villari e Paolo Vicchiarello, che nasce da una collaborazione tra la struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della presidenza del consiglio dei ministri e il Comune di Lucca, su impulso del ministro per le politiche giovanili e con il supporto di Lucca Comics & Games. L’iniziativa include: un’installazione immersiva sul treno che da Aquileia arriverà a Roma con le tavole a fumetti tratte da Unastoria di Gipi, una mostra nella chiesa di San Cristoforo a Lucca con 20 opere inedite realizzate da altrettanti artisti italiani, due incontri di approfondimento con i protagonisti del progetto e sette momenti di firmacopie con gli autori della mostra 20 nomi per il Milite Ignoto, alcuni tornei di Ticket to Ride grazie alla collaborazione con Asmodee.

Traffico e sosta

Durante la manifestazione per favorire l’accesso pedonale da e verso la stazione su percorsi protetti verrà realizzata un’isola pedonale in piazzale Ricasoli in collegamento con gli spalti delle Mura e in alcune vie limitrofe. Il traffico proveniente da viale Carducci una volta imboccato viale Cavour dovrà obbligatoriamente girare a sinistra in via Montanara e poi ritornare in viale Carducci attraverso viale Regina Margherita. Il traffico proveniente da viale Giusti una volta raggiunta piazza Montanara dovrà tornare indietro percorrendo via Montegrappa. In dettaglio domani e sabato dalle 9,30 fino alle 21 e domenica e lunedì divieto di transito veicolare in viale Regina Margherita fra via Montanara e piazza Curtatone; in via Cavour fra via Montanara e piazza Ricasoli e in piazzale Ricasoli nella viabilità di collegamento fra viale Regina Margherita e via Cavour. Pertanto dalle 9,30 di domani fino alle 24 di lunedì divieto di sosta con rimozione in piazzale Ricasoli, in piazza Curtatone e nella viabilità di collegamento fra viale Mazzini e via Cairoli. La postazione taxi sarà spostata sul lato ovest di piazza Ricasoli.

Per razionalizzare il traffico pedonale in ingresso e in uscita dalla città nei giorni della manifestazione l’attraversamento pedonale di piazzale Boccherini all’ingresso di viale Carducci sarà chiuso. Tutti i pedoni dovranno utilizzare il sottopasso fra viale Catalani e piazzale Boccherini

Dal 29 ottobre al 1 novembre divieto di sosta dal 163 di viale Cavour fino a piazzale Ricasoli. Dalle 15 di sabato alle 24 di lunedì verrà chiuso il sottopasso della stazione ferroviaria. I viaggiatori che provengono o si dirigono sulle tratte Viareggio-Pisa accederanno alla stazione direttamente da piazzale Ricasoli, quelli in arrivo o in partenza per Firenze dovranno utilizzare il percorso pedonale protetto attraverso la passerella pedonale di piazzale Risorgimento e via Nottolini. Pertanto in questo periodo ci sarà il divieto di transito in via Nottolini (fra via Ponsicchi e via della Formica), in un tratto di via Urbiciani e via della Formica (fra via Guidiccioni e via Civitali) e il divieto di sosta ambo i lati in via Vincenzo Civitali.

Nello specifico i treni in partenza per Firenze utilizzeranno i binari 5 e 6, raggiungibili esclusivamente dall’ingresso di via Nottolini, lato opposto al fabbricato di stazione; i treni in partenza per Pisa utilizzeranno i binari 3 e 4, con accesso da piazza Ricasoli, tramite il sottopasso sul lato sinistro del fabbricato di stazione; i treni in partenza per Viareggio utilizzeranno i binari 1, 1 tronco Ovest, 2 tronco Ovest; i treni in partenza per Aulla Lunigiana utilizzeranno i binari 1 e 1 tronco Est. L’accesso ai binari per Viareggio ed Aulla Lunigiana avverrà dall’atrio della biglietteria, da dove partiranno due flussi separati per le rispettive destinazioni. I nuovi percorsi e gli accessi saranno segnalati con apposita cartellonistica e controllati per regolare al meglio l’afflusso dei viaggiatori. Per regolare l’affluenza dei viaggiatori sarà incrementato il personale del gruppo Fs Italiane, supportato da quello della protezione civile.

Per tutti i giorni della manifestazione dalle 9 alle 20 divieto di transito veicolare da Porta San Pietro e nell’antistante spazio esterno (piazza Umberto I). L’ingresso dalle rispettive porte in piazzale Verdi e in piazza Santa Maria potrà essere interdetto ai veicoli non dotati di permessi per la zona a traffico limitato e tutto il tragitto di via dei Bacchettoni sarà a senso unico in direzione nord da porta Elisa fino a porta San Iacopo. Durante lo svolgimento della manifestazione tutto il centro storico sarà interdetto a tutte le ore ai velocipedi con più di due ruote (eccetto portatori di handicap su mezzo a un posto e veicoli a trazione animale); il trasporto merci all’interno del centro storico sarà permesso solo da mezzanotte alle 8,30 di domani e nella notte, dalle 20 alle 8,30 del giorno successivo fino a chiusura della manifestazione; la Ztl A (zona pedonale) dalle 10 alle 19 di ciascun giorno sarà interdetta a tutti i veicoli compresi velocipedi, ciclomotori e motocicli, l’area pedonale sarà accessibile solo ad artigiani per lavori urgenti e servizi pubblici.

Porta Sant’Anna e porta Santa Maria potranno essere, temporaneamente, riservate all’accesso dei soli residenti o autorizzati al transito in Ztl in caso (probabile) di esaurimento dei parcheggi disponibili dentro le mura. L’accesso pedonale sarà sempre garantito, a meno che non si verifichino dentro il centro storico situazioni di congestionamento tale da rendere necessaria una chiusura temporanea degli accessi.

Già da giovedì 21 ottobre e fino a sabato 6 novembre, per i residenti e dimoranti con permesso A1 – Ztl C (zone del centro storico esterne ai varchi) A2 – Ztl B (zone a traffico limitato del centro storico non pedonali) e A3 – Ztl A (zone a traffico limitato pedonali) vige la sosta gratuita per tutto il giorno nei parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno al centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e dei parcheggi in uso all’organizzazione della manifestazione, e delle aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione.

I veicoli avranno l’obbligo di esposizione del permesso di accesso alla Ztl in maniera ben visibile sul veicolo. Fino a martedì (2 novembre) per gli abbonati Metro del parcheggio Carducci (riservato agli espositori della manifestazione) sosta gratuita in tutti i parcheggi a parcometro esterni al centro storico con esclusione dei parcheggi in struttura e in uso all’organizzazione della manifestazione, escluse anche le aree di parcheggio poste a pagamento per i visitatori della manifestazione. Gli utenti hanno l’obbligo di esporre l’abbonamento in maniera ben visibile sul veicolo. Nel periodo compreso fra domani e lunedì per i possessori di garage nella Ztl A (zona pedonale) parcheggio gratuito in tutti gli stalli blu a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno del centro storico e in quelli gialli per residenti all’interno del centro storico con esclusione dei parcheggi in struttura e per quelli adibiti in via esclusiva agli espositori o visitatori della manifestazione. Il permesso dovrà essere esibito sul veicolo. Per i residenti esterni al centro storico con permessi categorie A12-A1 e A12-A2 (zona stazione), A12 – D3 e A12 -D45 (zona via Nottolini e via Civitali) sosta gratuita in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’esterno del centro storico, con esclusione dei parcheggi in struttura e di quelli in uso esclusivo agli espositori e visitatori della manifestazione con obbligo di esposizione del permesso di accesso alla Ztl in maniera ben visibile sul veicolo. Infine sempre nel periodo dei Comics i titolari di permessi per accedere al centro storico che prevedono percorsi obbligati e ingressi e uscita da varchi prestabiliti potranno accedere e uscire da tutti i varchi senza l’obbligo di seguire il percorso prestabilito.

Oltre all’area riservata ai bus turistici nel parcheggio Palatucci da domani a lunedì sarà organizzato un parcheggio straordinario bus in viale Luporini fra via Città Gemelle e l’ingresso del parcheggio caravan mentre nel tratto fra via San Donato e piazzale Italia sarà organizzata una fermata provvisoria. Negli stessi giorni sull’intera lunghezza di viale Luporini sarà istituito un divieto di sosta con rimozione eccetto bus.

Quattro sono i parcheggi straordinari a pagamento prenotabili (guarda qui) per i visitatori gestiti da Metro srl ovvero piazzale Don Baroni, Polo Fiere di via di Vitricaia (con navetta), parcheggi di viale Luporini (camper più parcheggio auto) e cimitero urbano di via delle Tagliate (area settentrionale).

Organizzate poi altre aree di sosta senza prenotazione a tariffa giornaliera e precisamente il parcheggio Palatucci (area non destinata ai bus), il parcheggio Binari Bassi (parco ferroviario con accesso da via Mazzini) e una porzione del parcheggio Carducci (non utilizzata dagli espositori). Come per gli altri parcheggi occupati da parcheggi dedicati ai visitatori ed espositori gli abbonati Metro srl potranno parcheggiare su tutti i parcheggi blu esterni alle mura esibendo l’abbonamento sul cruscotto. Infine tutti gli stalli blu presenti in via Beato Passi (sortita Cairoli con accesso da Porta Elisa) saranno riservati ai disabili nei giorni della manifestazione. Il parcheggio caravan sarà allestito in viale Luporini.

L’area parcheggio sterrata all’ingresso del cimitero urbano (lungo via delle Tagliate) nei giorni della manifestazione sarà riservata con disco orario di due ore agli utenti dello stesso.

Dalle 9 di questa mattina (28 ottobre) e fino a lunedì e tutte le linee bus che attraversano il centro storico saranno deviate su percorsi esterni, resterà in funzione il terminal bus (linee urbane e extraurbane) di piazzale Verdi

Dalle 8 alle 20 da domani a lunedì vige divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate su tutti i viali di circonvallazione e all’interno del centro storico (con esclusione dei mezzi pubblici e di quelli di rifornimento dei supermercati della circonvallazione). Inoltre dalle 15 di sabato alle 24 di lnedì via Nottolini sarà interdetta a mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate dalla rotatoria di via Squaglia – via Consani fino a via Ponsicchi.

Treni speciali per Lucca

Saranno 100 i treni straordinari che Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione dei viaggiatori per raggiungere Lucca in occasione dell’evento. 250mila posti offerti con i servizi ferroviari ordinari e straordinari che saranno effettuati nei quattro giorni dell’evento. Su tutte le corse l’occupazione prevista dalle norme è dell’80% dei posti totali (seduti e in piedi).

Il programma dei treni ordinari e straordinari – sulle linee Firenze-Prato-Lucca, Pisa-Lucca, Viareggio-Lucca, Lucca-Aulla e Prato-Bologna dedicato alla manifestazione è consultabile sul sito trenitalia.com.

Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione in anticipo, specie se in partenza da Lucca, visto che l’accesso alla stazione sarà possibile solo lato via Nottolini e dopo il passaggio sulla passerella pedonale che scavalca i binari ferroviari.

I divieti

Da domani a lunedì divieto di vendita di armi bianche e coltelli di qualsiasi genere negli esercizi commerciali, anche temporanei, del centro storico. Dalle 9 di domani alle 22 di lunedì sarà vietata anche la vendita e somministrazione, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori rigidi quali vetro o metallo per tutti gli esercizi del centro storico e lungo la circonvallazione: sono esclusi la grande distribuzione e le consumazioni al tavolo all’interno degli spazi di pertinenza dei pubblici esercizi.

Nello stesso periodo dalle 10 alle 22 divieto di vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume a tutti gli esercizi commerciali del centro storico e dei viali di circonvallazione. Le ordinanze valgono anche per gli esercizi ambulanti nelle aree indicate.

Vietata per i giorni di manifestazione anche l’attività commerciale al dettaglio alimentare e non alimentare in forma itinerante su aree pubbliche, compresa la sosta temporanea ed inoperosa, anche nella zona intorno ai viali di circonvallazione, nelle frazioni Arancio, San Marco, Sant’Anna, San Concordio e Sorbano del Giudice, in via delle Tagliate, sul viale Luporini, in via dello Stadio, in via Gramsci, in via Barbantini, in via Vecchia di San Marco (parcheggio ex-ospedale Campo di Marte).

Sabato (30 ottobre) non ci sarà peraltro il consueto mercato di piazzale don Baroni.

I temporary store

Con l’inizio dei Comics alcune delle vetrine cittadine cambiano veste. Arrivano i temporary store, negozi che vivranno per i soli 4 giorni di fiera. Sono state quest’anno solo 11 le richieste per aprire uno spazio di questo tipo. Un’attività limitata anche a causa dei tanti paletti che sono stati posti dall’amministrazione comunale.

La gestione dei rifiuti

Sono stati assunti 17 operatori in più per il servizio di raccolta e svuotamento Garby, mentre 30 addetti saranno impiegati per la pulizia del centro storico durante il turno notturno, dalle 22 alle 6,20. Quest’ultimo è organizzato con tre squadre, da circa dieci unità l’una: due gli addetti alla autospazzatrice e minispazzatrice, sei operatori si occuperanno dei soffiatori, undici dello svuotamento dei cestoni, altri undici si dedicheranno alla raccolta dei rifiuti dei carrellati per le utenze non domestiche.

Per gestire al meglio l’alto flusso di persone per le vie della città, durante tutto il periodo dell’evento saranno posizionati 2000 cestoni all’interno delle mura e 100 bidoni carrellati ai banchetti dislocati nella prima periferia, compresi il Polo Fiere e il Palazzetto dello Sport.

La pulizia delle aree esterne al centro storico, inclusi i punti di ristoro, avverrà presumibilmente intorno alle 5/6 del mattino.

Il porta a porta domestico e non domestico sarà effettuato regolarmente, come da calendario, su tutto il territorio comunale, anche lunedì (1 novembre).

Per le utenze non domestiche il rifiuto organico, il rifiuto indifferenziato, la carta e il multimateriale devono essere esposti entro le 22 del giorno di raccolta. Il ritiro verrà effettuato dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Durante tutti i giorni della manifestazione, il contenitore del vetro deve essere esposto tra le 17,30 e le 18. Il ritiro sarà eseguito dopo le 18.