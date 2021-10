Torna “a riveder le stelle” anche Il commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel della Polizia, curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione Polizia Moderna, scritta da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, storica matita di Dylan Dog.

Il quarto volume della serie di Mascherpa, dal titolo Onorata Sanità, è stato lanciato oggi (29 ottobre) in occasione dell’inaugurazione della kermesse lucchese in modalità ludica, cioè attraverso un gioco di ruolo legato alla trama del libro, il gioco di ruolo Onorata sanità, al quale possono partecipare tutti i visitatori. C’è anche un legame con le scuole nei volumi del commissario Mascherpa: i diversi finali, infatti, sono scritti dagli studenti che hanno partecupato a un concorso e che sono stati premiati con la pubblicazione nel volume.

di 80 Galleria fotografica Delitti ai Comics, il commissario Mascherpa risolve i casi









I partecipanti al gioco, come hanno potuto sperimentare istituzioni e giornalisti presenti all’inaugurazione, svolgono un sopralluogo sulla scena del crimine insieme alla vera polizia scientifica e al commissario Mascherpa in carne e ossa che li ospiterà nel suo ufficio guidandoli nel complicato mondo delle indagini tra interrogatori, sospettati e indizi svianti. Non mancheranno i premi a coloro che risolveranno il caso.

A lanciare il gioco di ruolo oggi (29 ottobre) alle 16 è stata la questora della provincia di Lucca Alessandra Faranda Cordella, al primo piano del Real Collegio, di fronte alla area game di Mascherpa e al corner di Polizia Moderna. A sorpresa, intorno alle 16,30, ha fatto visita al corner anche la ministra delle politiche giovanili Fabiana Dadone, accompagnata dal prefetto Francesco Esposito, dai vertici di Lucca Crea e dal sindaco Alessandro Tambellini. La Dadone si è intrattenuta incuriosita nello spazio allestito per le indagini e ha ricevuto le spiegazioni necessarie dalla questora e dalla direttrice di Polizia Moderna Annalisa Bucchieri.

Gli spazi rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre all’ultimo pubblicato, Onorata sanità, anche i tre precedenti libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi.

I ricavati delle vendite saranno devoluti al piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche gravi dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato. Allo stand della polizia ha fatto visita anche la ministra Fabiana Dadone.