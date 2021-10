È tornata l’invasione pacifica dei Comics. Fino dalle prime ore della mattina di oggi (29 novembre), primo giorno della rassegna, le strade e le piazze della città si sono popolate di una moltitudine colorata e festosa.

Tutti ordinati, visto anche l’afflusso blando del primo giorno, e in fila per attendere il ritiro del braccialetto dopo la misurazione della temperatura e l’esibizione del green pass. Inevitabile qualche disagio iniziale ma dopo tutto è filato abbastanza liscio e sono iniziate le varie iniziative in programma.

Alle 11 l’attesa inaugurazione ufficiale alla presenza della ministra Fabiana Dadone e delle istituzioni. Poi tutti al teatro del Giglio per un taglio del nastro più istituzionale e il confronto fra la responsabile delle politiche giovanili e il sociologo Domenico De Masi.

Tanti gli eventi in programma per la prima giornata, che non mancheranno di attirare il pubblico delle grandi occasioni. Fin dall’apertura della giornata si sono formate code sia per l’accesso ai padiglioni sia per avere il braccialetto che consente l’ingresso.