L’agenzia delle accise, dogane e monopoli per la prima volta al Lucca Comics. Da oggi (29 ottobre) sarà presente con un proprio stand nel padiglione San Martino l’agenzia delle accise, dogane e monopoli, che presenterà le molteplici attività cui è chiamata a far fronte.

L’inaugurazione dello stand è l’occasione per ribadire al pubblico le attività che svolge l’agenzia. A spiegare tutto ciò e l’attività che sarà fatta nello stand sono i funzionari dell’agenzia: “Siamo qui al Lucca Comics per mandare il messaggio dell’attenzione per quanto riguarda la contraffazione, in particolare dei giocattoli. Sono presenti allo stand colleghi del laboratorio di Livorno, che hanno portato alcuni strumenti grazie ai quali verifichiamo quanto possono essere pericolosi i giocattoli contraffatti. La pericolosità – continuano i funzionari dell’agenzia – può essere da un punto di vista chimico, quindi riguardante i materiali di cui è fatto un giocattolo, che al tatto o se un bambino mette il giocattolo in bocca possono causare tossicità, ma anche da un punto di vista meccanico, ovvero a proposito della forma e struttura del giocattolo contraffatto. Infatti gli strumenti presenti allo stand fanno vedere al pubblico come l’agenzia individua eventuali criticità presenti in un giocattolo, come la presenza di piccole parti che possono causare l’occlusione delle vie respiratorie del bambino. Oltre a questo illustriamo tutte le attività che l’agenzia svolge. Infatti abbiamo portato allo stand una slot, per cercare di far capire quali sono le cose a cui bisogna far attenzione e la differenza tra i giochi leciti e quelli illeciti, un problema, dunque, rivolto alla ludopatia. Inoltre abbiamo portato merce contraffatta, borse, cosmesi e profumi, per sottolineare quanto l’agenzia sia impegnata nella lotta contro la merce contraffatta e nella tutela del Made in Italy. Illustriamo tutte le attività dell’agenzia – concludono i funzionari dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli – perché purtroppo c’è l’idea che la dogana sia solo il controllo di confine; in realtà ci occupiamo sempre di più del controllo finalizzato alla tutela della salute dei cittadini; un’altra attività che l’agenzia svolge, ma che a molti sfugge è il mondo dell’accise, quindi tutto ciò che è legato alle imposte, come quelle su prodotti energetici, oli lubrificanti, birra e vino. I Visitatori avranno la possibilità di esplorare tutte queste tematiche al nostro stand”.