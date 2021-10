Lucca Comics and Games, secondo giorno nel segno di Saviano, Caparezza e della cerimonia di premiazioni

Tanti eventi anche per la seconda giornata di Lucca Comics and Games 2021, una di quelle che si attendono più partecipate dell’intera rassegna e che verrà chiusa con la consegna dei premi al teatro del Giglio.

Si parte di buon’ora, alle 9,45, con il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto in occasione del centenario della traslazione della salma all’altare della patria. L’appuntamento è in Sala Tobino dove dopo l’intervento di apertura di Pierluigi Gaspa ci sarà il video promozionale sul Milite Ignoto e l’intervento di saluto del sindaco Alessandro Tambellini. Intervengono a seguire il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, il generale Pietro Tornabene che riceverò la medaglia e la pergamena del conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Lucca al Milite Ignoto. Chiude l’assessora alla memoria del Comune di Lucca, Ilaria Vietina. Al termine nel chiostro di Palazzo Ducale la fanfara della brigata bersaglieri Garibaldi eseguirà dei brani musicali a tema. Alla fine sarà eseguito l’inno di Mameli.

Alle 11 all’auditorium del Suffragio si tiene la presentazione del nuovo podcast in esclusiva per Audible dal titolo Complotti! a cura di Valentina Petrini e Massimo Polidoro del Cicap. Dal coronavirus ai cambiamenti climatici, dai Qanon all’assassinio del presidente Kennedy, dallo sbarco sulla Luna “simulato” agli attentati dell’11 settembre Petrini e Polidoro aiutano a capire la differenza tra reali manipolazioni e bufale e, soprattutto, per riaffermare l’importanza e la bellezza dei fatti.

Sempre alle 11 alla Esport Cathedral si terrà il Pokémon Lucca Party, un’intera giornata di spettacoli a tema in compagnia della community di Pokémon Millennium. La mattina si terrà uno speciale Invitational dedicato a Pokémon Spada e Scudo che coinvolgerà quattro importanti giocatori del panorama italiano che lotteranno in una competizione amichevole. Nel pomeriggio invece grande spazio al titolo che sta conquistando milioni di giocatori in tutto il mondo: Pokémon Unite, con la grande finale della Community Challenge che coinvolge creator del calibro di Froz3n, PokeTonx e Dario Moccia. Non mancheranno talk e approfondimenti dedicati a Pokémon Diamante Lucente, Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, presto in arrivo su Nintendo Switch.

Uno degli appuntamenti più attesi dell’intera rassegna è quello delle 11 al teatro del Giglio. Roberto Saviano presenterà al pubblico del Festival il suo ultimo lavoro, l’attesissimo Sono ancora vivo. Quest’opera, arrivata dopo anni di intensa e meticolosa lavorazione, è il racconto di un sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi, l’opera più personale pubblicata finora, il primo graphic novel realizzato dalla mano eccelsa del fumettista e illustratore israeliano Asaf Hanuka. Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante, Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della propria esistenza: la protezione costante che gli permette di restare in vita. Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a oggi più personale.

Importante appuntamento dalle 12 alla casermetta San Paolino per gli amanti dei giochi. Tornano dopo un anno di pausa le Ruolimpiadi con Purgatory Open Draft. Per il 2021 l’organizzazione ha deciso di aprire la competizione a tutti i giocatori, anche a quelli sprovvisti di squadra. Ecco perché non solo le Ruolimpiadi saranno open, ma anche draft: le squadre quest’anno saranno “draftate” tra tutti i giocatori direttamente dall’organizzazione e associate a un girone infernale.

Alle 12,30 appuntamento in San Francesco con Sio che presenta il suo primo libro illustrato La bambina che voleva diventare un sasso (Feltrinelli Comics) con un reading per umanini piccoli, accompagnato dalla musica e dalla compagnia di Fabio Antonelli.

Sempre alle 12,30 in San Cristoforo il ministro Fabiana Dadone presenta ufficialmente l’ampio progetto per le commemorazioni per il cenentario del milite ignoto, che contemplano anche una doppia mostra nell’edificio di via Fillungo.

Il pomeriggio si apre con un nuovo appuntamento di Rock ’n Comics: nel complesso di San Francesco il protagonista è Caparezza, con l’unveil della variant cover del suo ultimo geniale album Exuvia, un eccezionale pop-up creato per lui dalla superstar a fumetti Simone Bianchi. Un viaggio con Caparezza, Simone Bianchi, Andrea Rock e la partecipazione del caricaturista Frank Federighi.

Grande prima mondiale, sempre alle 14,30, al cinema Centrale. Rainbow e Rai Ragazzi presentano Pinocchio and Friends, una serie animata basata sul burattino di Collodi. Evento con la partecipazione dei protagonisti Pinocchio e Freeda e del creatore Iginio Straffi.

Grande appuntamento con i Cosplay alle 15,30 in San Francesco. La gara si svolgerà all’auditorium San Francesco e per partecipare non sarà necessario che i cosplayer iscritti alla gara posseggano un biglietto d’ingresso alla manifestazione, ma sarà comunque necessario che siano in possesso di green pass da esibire per poter accedere alla zona della competizione. Inoltre, per non far perdere lo spettacolo a chi non potesse essere all’interno dell’auditorium, l’intera gara verrà trasmessa in streaming sui canali Twitch e Youtube ufficiali di Lucca Comics & Games.

Sempre alle 15,30 al Giglio l’Unicef Italia e lo streamer POW3R porteranno a Lucca Comics & Games la loro speciale collaborazione dedicata al mondo dei giovani e del gaming: un evento che vedrà Pow3r in dialogo con il direttore dell’Unicef Italia Paolo Rozera, affiancati da Emilio Cozzi, giornalista ed esperto di cultura videoludica.

Alle 16 Sergio Bonelli Editore in San Giovanni rinnova la collaborazione con Lucca Comics & Games attraverso una conferenza sugli 80 anni della casa editrice che sarà trasmessa, come è avvenuto l’anno scorso, sui canali Twitch e YouTube e sui profili social del Festival e della casa editrice. L’incontro sarà condotto da Michele Masiero, direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, che racconterà la storia della casa editrice insieme a Graziano Frediani, Luca Barbieri e Gianno Bono.

Alle 17 all’auditorium del Suffragio appuntamento tutto dedicato al Dante. A 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Treccani Lucca celebra il sommo poeta attraverso una riflessione dedicata al prezioso volume di Treccani, un’opera che offre una serie eccezionale di spunti, al tempo stesso semplice e raffinata. A partire dal volume che intende offrire una ricca documentazione visiva di come la Divina Commedia è stata illustrata, si affronterà una precisa prospettiva critica attraverso un dialogo tra Massimo Bray, direttore generale della Treccani, Lina Bolzoni, critica letteraria, e Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi che affronterà il nesso tra il testo e le immagini che lo hanno raccontato nel corso dei secoli. Durante il dibattito, l’artista del promotion poster di Lucca 2021, il maestro Paolo Barbieri noto anche per il suo recente lavoro sull’Inferno, performerà dal vivo realizzando e commentando una tavola inedita, dedicata all’opera immortale di Dante Alighieri. Ospiti: Massimo Bray, editore e politico italiano, ex ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; Lina Bolzoni critica, storica della letteratura e accademica italiana e professore merito della Scuola Normale Superiore e curatrice del volume; Eike Schmidt direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze: Paolo Barbieri illlustratore, maestro dell’imaginative realism italiano. Conduce: Cosimo Lorenzo Pancini.

Alle 18 al cinema Astra Italia 1 e Warner Bros Italia presentano Superman & Lois, la proiezione in anteprima dei primi due episodi della serie.

Tanti anche gli appuntamenti seriali. Uno di questi, alle 21,30, in San Francesco è con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Valerio Desirò che in collaborazione con Audible presenta Podcast micidiali.

Chiusura con la serata di premiazione che torna dal vivo a partire dalle 21,45: si annunceranno al teatro del Giglio i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards, riconosciuti come gli oscar italiani del fumetto e del gioco. L’evento precede lo speciale di Wonderland in onda su Rai 4 in seconda serata che racconterà con clip e materiali esclusivi i vincitori di questa edizione 2021. Serata aperta al pubblico possessore di biglietto del festival, previa prenotazione a questo link entro domani alle 11.

Il programma dell’Area Movie ospiterà due speciali masterclass: alle 13,30 (Cinema Astra) dopo al proiezione di Yaya & Lennie. The Walking Liberty, il regista Alessandro Rak insieme a Marino Guarnieri e Dario Sansone incontreranno il pubblico del festival; sempre al Cinema Astra alle 14 appuntamento con la masterclass dedicata a Encanto, film targato Walt Disney Animation Studios nelle sale dal 24 novembre, con la proiezione di contenuti esclusivi alla presenza degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic novel global del film. Tra le proiezioni della giornata The Night House – La Casa Oscura (19, Cinema Centrale); Meander, sci-fi thriller claustrofobico di Mathieu Turi (17, Cinema Centrale). Infine una speciale Matrix Night con la proiezione del primo capitolo e un contenuto speciale con interviste al cast del nuovo Matrix: Resurrections (alle 20,30 al Cinema Astra).

Dall’universo fantasy, appuntamento con Fiore Manni e Michele Monteleone che presentano Nel buio della casa (14,30, Auditorium Fondazione Banca del Monte), il loro primo romanzo scritto a quattro mani (Sperling & Kupfer), e dal mondo del gioco alle 15 (Real Collegio) appuntamento con Gioca con l’Autore con Andrea Angiolino, tra i creatori di Isla Dorada, e alle 17,30 (Sala Hotel San Luca) Asmodee organizzerà (al festival come nei campfire aderenti) dei tornei di Ticket to Ride in una edizione speciale, dedicata proprio al milite ignoto.

Infine polo fiere ospiterà le riproduzioni di tavole di due maestri che hanno segnato la storia del manga, Kazuo Kamimura (L’età della convivenza, Lady Snowblood, Il club delle divorziate, Una gru infreddolita, Storia di una geisha, I fiori del male portati in Italia da J-Pop) e Baron Yoshimoto (Seventeen, J-Pop), pioniere del gekiga, che è stato uno dei primi mangaka a lavorare negli Stati Uniti.