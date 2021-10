Il Lucca Comics torna al Palasport. Dopo 15 anni di assenza i padiglioni del Lucca Comics tornano dove per anni si è concentrata la manifestazione, prima che venisse allargata a tutto il centro storico.

Si respira un’aria più tranquilla e meno caotica rispetto al centro storico negli stand del palasport, ma c’è continuità con lo spirito del festival. Negli stand non possono mancare i fumetti, ma dominanti sono le vendite di gadget legate alle serie tv e ai fumetti più popolari. Per quanto riguarda le serie tv spopolano magliette, tazze e felpe di Squid game e della Casa di Carta e di grandi classici come Friends e Breaking Bad. Non potevano mancare i supereroi della Marvel, con gadget, ma soprattutto statuine che sbalordiscono i visitatori. Spazio anche ai videogiochi, con uno stand interamente dedicato alla vendita dei titoli più importanti del momento, e ai giochi da tavolo. Non eravamo abituati, ma è anche bello da vedere, lo stand ricavato all’interno del palasport, sul parquet dove i ragazzi e le ragazze del basket lucchese fino a qualche giorno fa giocavano, dove si trovano principalmente fumetti. Qualche coda, soprattutto nello stand dove si vendono i giochi da tavolo, ma regna la tranquillità al Palasport di Lucca. Tutto ciò viene percepito dai visitatori, alcuni soddisfatti proprio dal contrasto che c’è tra il clima caotico del centro storico e la tranquillità degli stand intorno al Palatagliate, e che quindi apprezzano la possibilità di vivere i Comics anche in un luogo più calmo. Altri invece, pur apprezzando ciò che è in esposizione al Palasport, prediligono la marea di gente della città, percependo l’ambiente del palasport più spoglio e sentendo meno l’aria dei Comics che si respira nel centro storico. Nonostante questo anche i visitatori che preferiscono più la folla di gente della città comprende il momento che stiamo vivendo, apprezza questo graduale ritorno verso la normalità e si gode gli stand che dopo 15 anni tornano al Palasport.