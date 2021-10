Ironici, colorati, esilaranti e graffianti. I cosplayers tornano a popolare la loro capitale per un anno. A Lucca Comics and Games 2021 il loro regno – la Villa Cosplay – è nel cuore del centro storico. Tra le antiche mura di Villa Bottini la simpatia e l’irriverenza del Cosplay ha conquistato tutti sia ieri (29 ottobre) per il via alla manifestazione che oggi (30 ottobre).

In tanti anche in giro per le strade della città, singoli o in gruppo ma meno, ovviamente, rispetto alle edizioni pre pandemia. Tutti con una sola missione: farsi ammirare. E, come da sempre, in tanti – visitatori ma anche lucchesi – hanno fatto a gara a fare il selfie più bello. Oggi pomeriggio all’auditorium San Francesco il contest di Lucca Cosplay, per incoronare i costumi – singoli o di gruppo – più belli.