La Toscana si promuove ai Comics: “Un segnale per la ripartenza”

Quest’anno, per la prima volta, la Regione è presente a Lucca Comics & Games anche con la campagna di promozione turistica Toscana, Rinascimento senza fine; e questa mattina (30 ottobre) l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras e il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi hanno visitato il festival. Con loro il consigliere regionale Mario Puppa.

“Lucca Comics and Games è il perfetto esempio di grande attrattore turistico su cui puntiamo – commenta l’assessore Marras –. Ogni anno porta in Toscana centinaia di migliaia di persone dall’Italia e dal mondo che arrivano qui proprio con l’obiettivo di partecipare alla manifestazione e magari aggiungono al loro soggiorno esperienze e visite in altre parti della nostra regione. Era doveroso esserci anche se, per questa edizione, siamo presenti solo con una testimonianza limitata”.

La partnership tra Toscana Promozione Turistica e il festival ha l’obiettivo di promuovere la destinazione toscana con la presenza della campagna di promozione Toscana, Rinascimento senza fine: durante la tre giorni di eventi ed iniziative, grazie a banner e spot informativi, sarà presentata l’espressione più autentica dei territori con l’idea di comunicazione studiata per promuovere i vari prodotti turistici.

“Lucca si mostra in tutta la sua bellezza a centinaia di migliaia di visitatori durante Lucca Comics è il commento dell’assessore ai trasporti, il lucchese Stefano Baccelli –: diamo un segnale di ripartenza vera, con una manifestazione che è diventata una vera eccellenza per la Toscana”. “Abbiamo lavorato – aggiunge – perché vi fossero oltre centro treni straordinari, per poter raggiungere in sicurezza la manifestazione, consapevoli del reciproco potenziale di valorizzazione non solo di Lucca ma dell’intero territorio regionale attraverso i Comics e viceversa. Oggi è una bella giornata per la città e per la Toscana”.